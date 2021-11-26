Злата Огневич прикрыла голую грудь тоненьким поясом и нежно ласкала себя руками: пикантные фото

Дерзкая Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица и участница второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич после фото в ванной решила снова взбудоражить воображение поклонников.

На этот раз звезда предстала в более дерзком образе. Она позировала в белом костюме строго кроя.

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Дерзкая Злата Огневич

Огневич ласкала себя руками по шее и лицу. Она поразила поклонников откровенностью, а также пикантным, и нежным образом одновременно.

Дерзкая Злата Огневич

"Закрываю глаза и ловлю ощущения - если внутри чувствую "расширение", соглашаюсь или беру "на подумать". Если же наоборот - всё сжимается внутри, я даже не рассматриваю", - написала Злата в Instagram.

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Дерзкая Злата Огневич

Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

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