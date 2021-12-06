Злата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядах

Звезда позировала в стиле "кабаре".
Украинская певицы Злата Огневич, которая также стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка" показала себя в эротичных образах в стиле кабаре. Звезда похвасталась смелыми фото на своей странице в Instargam.
Злата позировала в крошечном боди, а также в корсете и сверхоткровенном платье. Она без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах.
Читайте такжеЛеся Никитюк шокировала наслаждением от поедания конфеты Дмитрия Гордона: тот ее поблагодарил"Жизнь - это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш третий выпуск Холостячка2021, полностью посвященный кабаре, театру. И, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также - возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии", - написала Огневич под серией своих новых фото.Злата позировала в откровенной фотосессии, прикрывая грудь маленьким ремешком.
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