Злата Огневич без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах и нарядах

Злата Огневич поразила пикантными кадрами / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певицы Злата Огневич, которая также стала героиней второго сезона реалити-шоу "Холостячка" показала себя в эротичных образах в стиле кабаре. Звезда похвасталась смелыми фото на своей странице в Instargam.

Злата позировала в крошечном боди, а также в корсете и сверхоткровенном платье. Она без комплексов показала свою фигуру в самых пикантных позах.

Читайте такжеЛеся Никитюк шокировала наслаждением от поедания конфеты Дмитрия Гордона: тот ее поблагодарил"Жизнь - это Кабаре, как пела прекрасная Лайза Минелли! На создание этой истории вдохновил наш третий выпуск Холостячка2021, полностью посвященный кабаре, театру. И, конечно же, тот самый огненный танец в моем исполнении. Да, это был вызов и желание удивить, порадовать мужчин, а также - возможность открыто сказать танцем о женской свободе и принятии", - написала Огневич под серией своих новых фото.

Читайте также: