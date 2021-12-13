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Дмитрий Шевченко рассказал о близких отношениях со Златой Огневич после Холостячки

13 декабря 2021, 16:07
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Между ними есть настоящая связь.

Злата Огневич отвергла Дмитрия Шевченко в финале Холостячки / instagram.com/holostyakstb

Дмитрий Шевченко, вместе с Романом Свечкоренко и Андреем Задворным вышли в финал романтического реалити Холостячка 2021.

Шевченко признался, что был уверен в своей победе, однако Злата Огневич предпочла ему Задворного. Такое решение певицы сильно ранило чувства Дмитрия, который пошел на проект именно ради Златы.

В интервью для Невероятной правды про звезд мужчина рассказал, открыт ли он для новых романтических приключений и какие отношения связывают его со Златой Огневич после проекта.

По словам мужчины сейчас его сердце не свободно. От вопроса, не занято ли оно по-прежнему Огневич, Шевченко тактично уклонился.

Зато отметил, что они поддерживают связь и после реалити-шоу, правда, исключительно дружескую. "Она умеет дружить, и я в принципе тоже верю в дружбу между мужчиной и женщиной. Когда есть какой-то вопрос, мы можем созвониться", - поделился Шевченко.

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Дмитрий Шевченко и Злата Огневич на проекте Холостячка / instagram.com/holostyakstb

Дружба нередко перерастает в настоящую и искреннюю любовь. Однако Дмитрий Шевченко уверен, что для них с Огневич этот вопрос навсегда закрыт, и романтических отношений между ними быть не может: "Никакого развития отношений там быть не может. Кроме дружбы".

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Впрочем, и сама Холостячка Огневич осталась разочарована своим выбором. Отношения с Задворным закончились слишком быстро, потому что мужчина не ответил певице взаимностью. Зато она нашла новый смысл жизни и теперь готова двигаться дальше.

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