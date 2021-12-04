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Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

4 декабря 2021, 13:29
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Мужчина довольно эмоционально отреагировал не решение Златы.

Холотсячка отказала Дмитрию / instagram.com/dmitrij_sheff/

В финале романтического реалити "Холостячка" добиться сердца Златы Огневич пытались трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Но певица решила, что хочет развивать отношения с Андреем – именно он стал избранником девушки.

Второй финалист проекта Дмитрий Шевченко, которому Злата ответила отказом, впервые прокомментировал ее решение и свое участие в проекте.

На своей страничке Дмитрий отметил, что для него это был очень сложный путь.

"Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног наголову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так", - признался Дима.

Дмитрий Шевченко / instagram.com/dmitrij_sheff/

По его словам, произошедшее в финале Холостячки выбило его из колеи - судя по всему он не ожидал услышать от Златы "нет".

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"Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто. Но я точно знаю что я встречу того человека с которым буду по-настоящему счастлив!", - написал он на своей страничке в Instagram.

Напомним, в Сети поднялась волна возмущения выбором Златы Огневич в финале проекта Холостячка.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Злата Огневич Холостячка 2021
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