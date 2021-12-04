Отвергнутый Холостячкой Огневич Дмитрий Шевченко впервые высказался о ее решении

Мужчина довольно эмоционально отреагировал не решение Златы.
В финале романтического реалити "Холостячка" добиться сердца Златы Огневич пытались трое мужчин – Роман Свечкоренко, Дмитрий Шевченко и Андрей Задворный. Но певица решила, что хочет развивать отношения с Андреем – именно он стал избранником девушки.
Второй финалист проекта Дмитрий Шевченко, которому Злата ответила отказом, впервые прокомментировал ее решение и свое участие в проекте.
На своей страничке Дмитрий отметил, что для него это был очень сложный путь.
"Эти три месяца перевернули мою жизнь с ног наголову. Временами казалось, что я проживаю лучшие дни в своей жизни. Мне даже казалось, что я начал хотеть впервые в жизни открываться, но что-то опять пошло не так", - признался Дима.
По его словам, произошедшее в финале Холостячки выбило его из колеи - судя по всему он не ожидал услышать от Златы "нет".
"Честно, прямо сейчас, я даже не знаю, что сказать вам, даже не знаю, что сказать самому себе. Жизнь сложная штука и найти человека с которым влюбишься взаимно, тоже оказывается не просто. Но я точно знаю что я встречу того человека с которым буду по-настоящему счастлив!", - написал он на своей страничке в Instagram.
Напомним, в Сети поднялась волна возмущения выбором Златы Огневич в финале проекта Холостячка.
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