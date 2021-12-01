Юрий Горбунов рассказал, почему не станет участником шоу Танцы со звездами

Паркет шоумен предпочитает видеть со своей позиции телеведущего.
Едва закончился 8 сезон Танцев со звездами, а зрители уже ломают голову, кто же станет участниками следующего сезона проекта. Одной из самых желанных кандидатур оказался бессменный ведущий Танцев - шоумен Юрий Горбунов.
За кулисами танцевального шоу Мила Еремеева, ведущая бэкстейджа, задала Горбунову каверзный вопрос - почему же он так долго отказывается от участия в проекте в качестве танцора?
Еремеева отметила, что Алена Шоптенко, один из хореографов Танцев со звездами и бывшая участница шоу, считает шоумена достаточно пластичным и "танцевальным".
Того же мнения придерживается и телеведущий Тимур Мирошниченко - он с радостью заменил бы Горбунова на посту ведущего Танцев со звездами, если бы Юрий Горбунов согласился на участие.
"Таких денег у 1+1 нет", - со смехом ответил телеведущий, тем самым поставив точку в вопросе, будет ли он когда-либо танцевать на проекте.
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Ранее супруга Юрия Горбунова, модель и телеведущая Катя Осадчая, впервые показала лицо их трехмесячного сына.
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