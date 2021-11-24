Катя Осадчая показала, с чего началась ее любовь с Юрием Горбуновым

Юрий Горбунов и Катя Осадчая вместе с 2017 года / instagram.com/gorbunovyuriy

Модель и телеведущая Катя Осадчая поделилась трогательным кадром из личного архива. На фото - начало ее любовной истории с будущим супругом Юрием Горбуновым.

Сейчас Горбунов в деловой поездке во Франции. Осадчая осталась с сыновьями дома одна, и ведущую охватила ностальгия. Она решила перебрать старые фотоархивы.

Среди дорогих сердцу кадров Осадчая обнаружила фото с самого первого отпуска с Юрием Горбуновым. Пара отдыхала на Корсике.

На трогательном фото Горбунов и Осадчая позируют в парных луках - белых футболках и солнцезащитных очках, на фоне прекрасного пейзажа. На лицах влюбленных играют счастливые улыбки.

Осадчая и Горбунов вместе с 2017 года, пара воспитывает двух общих сыновей Ивана и Даниила.

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Катя Осадчая и Юрий Горбунов на Корсике / instagram.com/kosadcha

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