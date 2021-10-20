Катя Осадчая похвасталась идеальным прессом всего через два месяца после родов

Катя Осадчая впечатлила подтянутой фигурой / Скриншот c instagram.com/kosadcha

Модель, телеведущая и светская львица Катя Осадчая приняла участие в создании капсульной коллекции одежды в коллаборации с украинским дизайнером Андре Таном. В качестве главной модели для съемок новой коллекции выступила сама Осадчая.

Новыми образами телеведущая поделилась в своем Instagram-аккаунте. Также она рассказала об особенностях созданной вместе с Андре Таном коллекции.

Их главная идея: воплотить в одежде баланс между модой и комфортом. Также они стремились создавать вещи, которые будут актуальными не один сезон. Поэтому коллекция получила название Timeless (Вне времени - прим. редактора).

На фото для лукбука Timeless Осадчая примерила множество образов. Среди них был белый тотал-лук из топа с удлиненными рукавами, брюк, ботинок на тракторной подошве и берета.

Для этого костюма телеведущей пришлось обнажить живот. Сама Осадчая призналась, что на самом деле съемки проходили лишь через месяц после родов, и извинилась за неидеальные формы.

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Катя Осадчая с голым прессом позирует для новой коллекции Андре Тана / instagram.com/kosadcha

Однако глаза не лгут, и на фото телеведущей виден пресс, близкий к совершенству. Даже если не делать скидку на недавнее положение Осадчей.

Поэтому поклонники модели поспешили заверить, что выглядит она просто великолепно:

"Прекрасная! А фигура просто огонь❤️, тем более для мамы троих деток!! Бомбезная!!"

"Вау и ах❤️ Браво!!!!!"

"Шикарно выглядите!"

"Очень стильно! Особенно на Вашей изящной фигуре!"

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И восхищаться есть чему. Катя Осадчая отлично поработала над своим телом, и уже спустя три недели после родов восхитила фанатов фигурой в купальнике.

Подивитися Світське життя з Катериною Осадчою можна на платформі 1+1 відео.