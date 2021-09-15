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Осадчая поразила фигурой в купальнике спустя три недели после родов

15 сентября 2021, 19:10
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Телеведущая похвасталась отдыхом в бассейне.

Катя Осадчая ошеломила фигурой после родов / Instagram

Несменная ведущая программы "Світське життя" Екатерина Осадчая, почти месяц назад родила третьего ребенка и стала многодетной матерью, уже успела продемонстрировать свою фигуру в купальнике.

В Instagram-stories звезда выложила фото, на котором предстала во время отдыха у бассейна в своем поместье.

Осадчая позировала в белом сплошном купальнике в розовую полоску, прикрывая лицо рукой от солнца.

А также поделилась снимком в бикини, показав поклонникам свой пышный бюст.

"Можно такую погоду оставить до следующего лета?" - написала Катя.

Напомним, украинская певица Санта Димопулос удивила поклонников кадрами с новой фотосессии, на которых предстала в пикантном образе.

viber
Катя Осадчая
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