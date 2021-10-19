Катя Осадчая в нежном образе показала двухмесячного сына

Катя Осадчая в августе 2021 родила сына Данила / instagram.com/kosadcha

Телеведущая, модель и светская львица Катя Осадчая в третий раз стала мамой в августе 2021 года. Сегодня она с супругом, продюсером и телеведущим Юрием Горбуновым отмечает двухмесячный юбилей младшего сына Данила.

В честь праздника телеведущая выложила в Instagram-аккаунте семейные фото с отдыха в Турции. На них Осадчая позирует с Данилом и супругом.

Босая Осадчая в нежно-розовом платье и солнцезащитных очках держит на руках двухмесячного Даниила.

На втором фото к супруге и сыну присоединился Юрий Горбунов. Он осторожно придерживает головку малыша.

Трогательные фото Катя Осадчая подписала: "Данилу сегодня два месяца. Так быстро летит время, а этого нежного возраста так мало, что хочется снимать каждый миг. @gorbunovyuriy спасибо, что твоей любви хватает теперь на всех троих❤️"

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Катя Осадчая позирует с сыном Даниилом и мужем Юрием Горбуновым / Коллаж - instagram.com/kosadcha

Растроганные нежными семейными кадрами поклонники поздравили Осадчую и Горбунова с маленьким юбилеем младшего сына:

"Ты не перестаешь удивлять".

"Поздравляю с первыми двумя месяцами. Очень красивые фото. Будьте счастливы".

"Здоровья малышу и маме с папой! Катюша - Вы молодец! Детки - это счастье ❤️"

"Нежность ❤️❤️❤️"

"Красивые родители и малыш чудесный.."

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Ранее Катя Осадчая поделилась редкими снимками с младенцем для обложки журнала ELLE.

Подивитися Світське життя з Катериною Осадчою можна на платформі 1+1 відео.