С младенцем на руках: Катя Осадчая поделилась редким фото

Катя Осадчая выложила две обложки со своим изображением / instagram.com/kosadcha/

Модель и светская львица Катя Осадчая, несмотря на малый возраст третьего сына (мальчик появился на свет в августе 2021 года), продолжает быть активной в социальных сетях и обществе: выкладывает фото, принимает участие в съемках, и пр.

В честь дня рождения журнала мод ELLE Ukraine ведущая выложила несколько раритетных фото: две обложки со своим изображением.

На одной из них Осадчая кормит младенца грудью. Нежный образ модели дополняла слегка небрежная укладка с крупными волнами, и натуральный макияж.

"На фото не младший сын", - сразу предупредила поклонников Катя. Обложка была сделана в июне 2017 года.

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Второй образ для обложки ELLE был более дерзким – на светской львице не было ничего кроме красной шубы, красной же помады и массивных черных ботинок.

Об этой обложке (за январь 2015 года) Екатерина Осадчая вспоминает:

"Помню, как для этой обложки я с одержимостью худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму :)"

Такие разные фото, впрочем, вызвали одинаковую реакцию у поклонников:

"Глаз не оторвать, как красиво!"

"Красотка. Ожидаем новую обложку с вами!"

"Вас не узнать на фото, как девочка там. Красавица, но и сейчас не хуже, просто другая".

"Какая нежность!"

Сейчас Екатерина Осадчая активно приводит себя в прежнюю форму после родов. Между съемками и кормлением малыша женщина находит время на спорт и водные процедуры. Недавно телеведущая продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике.