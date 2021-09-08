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Юрий Горбунов и Катя Осадчая назвали имя новорожденного сына

8 сентября 2021, 17:54

Телеведущие 1+1 рассказали, как назвали своего младшего сына.

Юрий Горбунов
Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy

Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа, и на время оставила работу со своим шоу Светская жизнь. С ней проводил время и помогал во всем муж Юрий Горбунов.

Они скрывали имя ребенка, отметив, что еще не выбрали, и решают, как именно назвать.

Но в эфире шоу Твій день ведущий шоу Танці з зірками и новоиспеченный отец Юрий Горбунов рассказал, что пара выбирала из пяти мужских имен, и в итоге остановилась на имени Даниил.

"Я считаю, что каждый мужчина должен присутствовать на родах. Сумел сделать ребенка - умей и принять. Но к этому процессу надо быть готовым, я ходил на лекции, читал книги. Когда ты все знаешь и готов, то это отрывки всеобщего счастья, которое к тебе приходят с рождением ребенка. Единственный недостаток партнерских родов - после них ты женщине все прощаешь, когда вспоминаешь, через что она прошла", - говорит Юрий Горбунов о партнерских родах.

Пара уже воспитывает 4-летнего сына Ивана, а у Катерины Осадчей есть еще взрослый сын Илья от предыдущего брака.

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О своем возрасте и опыте отцовства Юрий Горбунов говорит: "Я это делаю в кайф. Сегодня ночью мы просыпались раз 6, конечно, уставшие, но очень счастливые. Я не смотрю на свой возраст, по внутренним ощущениям, мне 21, только знаний сейчас больше. Во взрослом отцовстве больше сознания и внутренней дисциплины".

Напомним, что с 5 сентября начали выходит эфиры с Екатериной Осадчей, которая вернулась к Светской жизни, а Юрий Горбунов стал ведущим прямых эфиров Танців з зірками.

"Первый эфир - это долгожданная премьера осени. Все к ней очень готовились, и наконец это произошло. После эфира уже дома у меня было ощущение, что я вернулся из космоса. Это было невероятно", - сказал Юрий Горбунов.

Екатерина Осадчая после родов изменила график выхода Светской жизни. Теперь шоу будет выходить по воскресеньях в 18-30.

Шоу Танці з зірками идет на 1+1 каждое воскресенье в 21-00 в прямом эфире.

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