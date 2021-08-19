Катя Осадчая родила третьего сына и показала трогательное фото

Катерина Осадчая / Instagram

Ведущая Катерина Осадчая родила третьего ребенка - им оказался снова сын. Ведущая подарила второго сына Юрию Горбунову.

О своей радости знаменитости написали в соцсетях.

"Привет, наш новый вселенная! Я мама троих сыновей Юрий Горбунов, спасибо тебе за то, что каждую минуту был рядом, у нас получаются хорошие ребята", - пишет она.

"Сегодня, 19 августа в 5.05 утра в нашей семье произошла счастливая, долгожданное событие-в нас родился еще один сынок !! Горжусь тобой, наша мама !! Люблю тебя! Мы очень счастливы !!! Какое это невероятное ощущение перерезать пуповину, и видеть как появляется на свет твой ребенок !! Спасибо тебе за это !!", - пишет Юрий Горбунов.

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Он показал фото с ножкой ребенка, бирку Катерины, которые получают новорожденные в роддоме и себя - счастливого. По словам Горбунова, роды состоялись в 5 утра 19 августа.

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

Юрий Горбунов / instagram.com/gorbunovyuriy/

В комментариях их завалили поздравлениями и трогательными комплиментами малышу и родителям.

Как ранее сообщал Главред, в мае 2021 раскрылась вторая беременность Екатерины Осадчей. Во время отпуска в Турции Осадчая засветилась с Олей Поляковой, которая раскрыла "тайну" Осадчей и Горбунова.