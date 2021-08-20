Екатерина Осадчая после родов изменила график выхода Светской жизни

Екатерина Осадчая / instagram.com/kosadcha/

Екатерина Осадчая родила третьего сына 19 августа, а уже 20 с техникой и в костюме вышла онлайн из роддома, и раскрыла подробности своего состояния и обновления в ее любимом шоу Светская жизнь.

Как рассказала Катерина, они с Юрием еще не придумали имя сыну, поэтому нечего рассекречивать. Новоиспеченная мама улыбающейся и с макияжем рассказала, что чувствует себя прекрасно, с младенцем тоже все в порядке.

"Я прекрасно себя чувствую, новорожденный тоже замечательно. Папа счастлив, папа с нашим сыном Иваном дома, потому что надо распределять обязанности. Поэтому я с младшим, папа с нашим общим старшим", — поделилась Осадчая.Читайте такжеКатерина Осадчая умилила Сеть фото с новорожденным сыном в роддоме

Кроме того, Катерина порадовала поклонников ее шоу, и рассказала, что создатели Светской жизни наконец прислушались к зрителям, которые были расстроены поздним выходом программы в эфир, и перенесли проект на прайм-тайм. Теперь Светская жизнь с Катей Осадчей будет выходить каждое воскресенье в 18.30 на 1+1. Премьера нового сезона состоится 5 сентября.