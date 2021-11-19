Ведущая Орла и Решки объявила о беременности

Она с энтузиазмом ожидает появления малыша.
Певица и экс-ведущая Орла и Решки Алина Астровская поделилась с поклонниками радостной новостью: она ждет ребенка от давнего друга и коллеги по шоу Антона Лаврентьева.
Супруги рассказала об этом в социальных сетях: Астровская выложила трогательный видеоклип, на котором позирует в купальнике на фоне заката, Лаврентьев показал умилительное фото.
В качестве подписи к "беременному" кадру жены мужчина выложил кусочек из разговора с Астровской:
- Ты переживаешь?
- Очень!
- А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали как и мы, так что все будет космос! А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными - пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я ещё бабушек и дедушек не считал!
Несмотря на заметно округлившуюся фигуру Астровской, артистка отметила, что никогда еще не чувствовала себя настолько сексуальной.
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