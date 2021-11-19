Ведущая Орла и Решки объявила о беременности

В семье Астровских-Лаврентьевых пополнение / instagram.com/alina_astrovskaya_

Певица и экс-ведущая Орла и Решки Алина Астровская поделилась с поклонниками радостной новостью: она ждет ребенка от давнего друга и коллеги по шоу Антона Лаврентьева.

Супруги рассказала об этом в социальных сетях: Астровская выложила трогательный видеоклип, на котором позирует в купальнике на фоне заката, Лаврентьев показал умилительное фото.

В качестве подписи к "беременному" кадру жены мужчина выложил кусочек из разговора с Астровской:

- Ты переживаешь?

- Очень!

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- А чего ты переживаешь? Во-первых, они этого тоже ждали как и мы, так что все будет космос! А, во-вторых, ты, пожалуйста, не переживай, я же с тобой, и вообще, нас теперь трое, а с животными - пятеро, а это уже банда, нам ничего не страшно! И это я ещё бабушек и дедушек не считал!

Алина Астровская и Антон Лаврентьев ждут ребенка / instagram.com/antonlavrentiev

Несмотря на заметно округлившуюся фигуру Астровской, артистка отметила, что никогда еще не чувствовала себя настолько сексуальной.

Супруги рады грядущем появлению малыша / Скриншот - instagram.com/alina_astrovskaya_

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