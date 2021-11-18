Анна Тринчер выходит замуж: на свадьбу пригласят петь Поплавского и Потапа с Каменских

Анна Тринчер выходит замуж за Александра Волошина / instagram.com/anyatrincher20

В конце октября блогер Александр Волошин сделал предложение певице и актрисе Анне Тринчер. По словам влюбленных, готовиться к свадьбе они начнут зимой.

20-летней блогерше сделал предложение бизнесмен, который в свои 24 уже зарабатывает десятки тысяч долларов, и по совместительству блогер,Александр Волошин. Радостным известием пара поделилась в программе ЖВЛ.

Фото: instagram.com/anyatrincher20/

Спустя полгода отношений любимый звезды устроил ей целое байкшоу и вручил обручальное кольцо мечты – от Cartier.

"Мы приехали к торговому центру; я осталась в машине на парковке, а Саша вышел, но попросил меня снимать на телефон, если я вдруг увижу что-то необычное. Ко мне подошел оператор… И тут выезжают 40 байкеров! Становятся в два ряда, последним выезжает Саша… Как настоящий принц! Но не на белом коне, а на черном байке и с букетом роз размером с меня. И в моей голове бьется одна мысль: лишь бы не паническая атака сейчас! У меня тряслись руки, я даже первой на колени упала!", - поделилась эмоциями артистка в комментарии "КП".

Готовиться к свадьбе будут после Нового года

По словам Анны, у них пока не было возможности приступить к подготовке самого действия даже мысленно, поэтому свадьбу они намерены сыграть в следующим году.

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Фото: instagram.com/anyatrincher20/

На праздник пара намерена пригласить звезд украинского шоу-бизнесса.

"Это и Jerry Heil, которая пела, когда Саша делал мне предложение. Настя Каменских, Надя Дорофеева и Дантес, Потап, Позитив, Михаил Поплавский, Павел Зибров. Я думаю, что у нас будет достаточное количество звезд на свадьбе. А кто споет и как именно - посмотрим", - рассказала Тринчер.

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