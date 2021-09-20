"Меня начинает трясти": Анна Тринчер в видео показала, как переживает паническую атаку

Тринчер страдает от панических атак / Скриншот с видео

Украинская певица и блогер Анна Тринчер поделилась с поклонниками шокирующей новостью. На своей странице в Instagram артистка опубликовала видео, на котором у нее случился приступ истерики.

Анна сообщила, что это была паническая атака. Девушка рассказала, что была в одном из киевских ТРЦ, пыталась покушать, но ей кусок в горло не лез. Она пошла в туалет, где у нее и случилась настоящая паническая атака. У нее тряслись руки и текли слезы.

"Меня начало трясти. Я пыталась себя успокоить. Однако, ничего не помогало. У меня начинается истерика, дрожат руки", – рассказала девушка.

По словам Тринчер, это видео она записала, чтобы потом показать его своему психологу. Также она пообещала помочь всем желающим, которые тоже страдают от панических атак.

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"Я ни одному врагу не пожелаю пережить такие эмоции", – эмоционально рассказала Анна.

Кроме того, артистка предположила, что такое могло с ней произойти после ссоры с мамой. Тогда девушка также показала видео, на котором плачет, сидя в машине.

Кто такая Анна Тринчер

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, представительница Украины на "Детском Евровидении 2015", суперфиналистка восьмого сезона "Голос страны", участница второго сезона "Голос. Діти", а также актриса сериала "Школа". Также девушка ведет свою страничку в Instagram и пользуется популярностью в TikTok.

Ранее девушка выпустила очень откровенный клип По губам, в котором раздевалась до белья и примерила БДСМ-костюм.