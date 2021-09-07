Анна Тринчер стала лицом новой кампании Андре Тана

Анна Тринчер / instagram.com/annatrincher_official/

Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан изменил один из своих брендов одежды и пригласил певицу оценить коллекцию.

Знаменитый дизайнер поддался течению трендов, и переименовал бренд детской одежды. Andre Tan Kids подходит по размерам для детей до 15 лет, поэтому, он решил изменить название - теперь это будет Andre Tan Easy, и больше внимания он уделит моделям, в которых подростки смогут и сходить в школу, и пойти на свидание.

"Когда моя дочка, Соня, в шесть лет, заявила, что она уже не маленькая – я задумался над ее словами. Новое поколение Z и альфа уже не ассоциирует себя с ребенком, они мыслят намного старше. Это одежда, в которой можно жить и рассекать просторы города, утром пойти на занятия, а после, отправиться на первое свидание", - рассказывает Андре Тан.

Анна Тринчер – украинская певица и актриса, топовый тик-токер, мнению которой доверяют миллионы подростков. Она приняла участие в фотосессии для новой линии одежды Andre Tan Easy, и выбрала образы для учебы, прогулок и отдыха.

Новая коллекция Андре Тана - Andre Tan Easy / Пресс-служба Андре Тан

В коллекцию вошли:

Белая рубашка с надписями и базовый сарафан – создадут лучший вейб для похода на учебу.

Велюровый костюм с кроп-топом – это ЗОЖ во имя спорт-шик образа и наоборот.

Платье цвета фуксии Федоры – трендовый цвет сезона осень-зима 21-22. Пышные рукава, с акцентным рюшем на линии плеча и резинка на подоле.

Свитшот с комиксами, где Кот Поролон расскажет о своих кошачьих приключениях. Сочетай свитшот с лосинами и грубыми ботинками.

Мини-юбка с объемными карманами и летящими лентами в сочетании с укороченной курткой.

Анна Тринчер - Andre Tan Easy / Пресс-служба Андре Тан

"Андре Тан, самый известный дизайнер в Украине, и у него невероятная узнаваемость. Всего этого могло не быть, если бы он не был так талантлив. Мой выбор одежды в подростковой коллекции – это мега-стильные и современные вещи. Очень часто родители сами подбирают одежду для своих детей, и это не всегда удачный выбор. Для большинства мам и пап, в приоритете – качество, но качество не значит стиль. Andre Tan Easy – идеальное сочетание моды, качества и стоимости", – рассказала Анна Тринчер об одежде от Андре Тана

Анна Тринчер в новой коллекции Андре Тана / Пресс-служба Андре Тан

Напомним, что после 1 сентября Анна Тринчер выпустила очень откровенный клип По губам, в котором раздевалась до белья и примерила БДСМ-костюм.