"С прыщами, желтыми зубами и нулевым размером груди": Собчак показала честное фото без ретуши

Ведущая не стесняется своего естественного вида.
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак часто получает тону негатива и критики за внешний вид: то наряд нелепый, то слишком худая, то зубы не такие.
Несмотря на это она не стыдится выкладывать "настоящие" фото: без макияжа, фильтров и ретуши.
К примеру, ее фотоотчет с отдыха в Дубае с сыном вызвал среди поклонников и злопыхателей море обсуждения.
На кадрах Собчак показала себя без макияжа, с обгоревшим носом и легким акне на лице - обычный человек на курорте, который не слишком заморачивается о своем внешнем виде.
Одежду ведущая, очевидно, также выбирала по принципу удобства, а не следуя за модными тенденциями.
Собчак похвалили за уверенность в себе, ведь далеко не каждая знаменитость решится показать настолько "честные" кадры:
"Ну и правильно , что смело показывает лицо без фильтров , так хоть понимание будет, что все как у всех".
"Спасибо за естественность!"
"Красотка. Молодец, что реальные фото и видео в эфир пускаешь".
"Круто и это куда более приятно смотреть на видео и фото, где все естественно и натурально! Ни какой показухи ! Вот пример уверенности во всем! Спасибо".
"Да, честь и хвала за это. Смелая женщина. Не каждая решится показать себя в таком виде. С прыщами, с желтыми зубами, с нулевым размером груди".
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