Дмитрий Комаров показал своих двойняшек: "Лучший подарок!"

У Дмитрия Комарова есть сестра и брат двойняшки / instagram.com/komarovmir

Журналист и телеведущий Дмитрий Комаров много времени проводит в разъездах на съемках, но, несмотря на это, в жизни больше всего ценит семью.

Ему посчастливилось быть частью большого семейства - у Комарова есть младшие брат и сестра. Они двойняшки, и сегодня отмечают свой День рождения.

Трогательными кадрами ведущий поздравил своих младшеньких с их праздником, отметив, что и для него сегодняшний день - особый, так как считает двойняшек своим лучшим подарком.

"С днем рождения, мои родные двойняшки:) Люблю вас ❤ Брат и сестра - мои лучшие друзья. Спасибо маме с папой за их лучший подарок. Причем, я сам этот подарок просил, в свои 6 лет выпрашивая "блатика и сестличку" ("р" тогда еще не выговаривал).И не смотря на то, что УЗИ в 1989 почему-то показало одного ребенка, я продолжал говорить всем вокруг, что у меня будет братик и сестричка. Так и получилось. Сестра старше брата на 10 минут. Цените своих родных и близких. Семья - самое дорогое, что есть в жизни каждого из нас с вами", - подписал милые семейные фото Комаров.

Несмотря на внешнюю схожесть двойняшек, ребята выросли очень разными: Ангелина - креативный директор салонов красоты, Николай - фотограф.

Реклама

Дмитрий Комаров с сестрой Ангелиной и братом Николаем / Коллаж - instagram.com/komarovmir

Подписчики ведущего отметили, что Комаровы между собой похожи, как тройняшки:

"Как же вы все похожи!"

"Вы как тройняшки!"

"Какая классная фотка детская! Видно какие вы дружные ! Здорово! Мои поздравления!!!"

"Вы не двойняшки, вы тройняшки!"

"Безумно милые и очень похожи❤️"

"С днем рождения! Прекрасная семья, замечательные дети! Спасибо вашим родителям и Диме за ваше воспитание❤️"

Читайте также"Как на Титанике": Дмитрий Комаров показал всю роскошь VIP-вагона от Укрзализныци

Ранее Максим Галкин на обнаженном фото показал, каким его видит Алла Пугачева каждый день.

Другие интересные новости: