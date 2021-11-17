Кристен Стюарт займется охотой на привидений в новом реалити-шоу

У Кристен Стюарт особые отношения с привидениями / gettyimages.com

Американская актриса Кристен Стюарт имеет все шансы стать культовой фигурой своего поколения. За ее модельной и актерской карьерой следят чуть больше, чем за ее личной жизнью, каждое ее слово на интервью жадно ловят тысячи поклонников.

Меж тем Стюарт и впрямь личность незаурядная. Два года назад в интервью для VanityFair актриса призналась, что чувствует призраков и даже разговаривает с ними. Особенно если ей приходится останавливаться на ночь в очень старых зданиях и городах.

По словам Стюарт, она просто гиперчувствительна к потусторонней энергетике, и нередко ощущает ее и в живых людях.

Похоже, паранормальные явления сопровождают Стюарт не только на экране, но и в реальной жизни.

Что ж, вполне логично, что актриса решилась на создание собственного реалити-шоу, посвященного приведениям.

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Сейчас Стюарт занята написанием сценария для квир-реалити-шоу об охоте за привидениями с другом, которого актриса называет "паранормальный сорвиголова ЛГБТ-сообщества". Читайте такжеАбракадабра! ТОП-6 знаменитостей, которые верят в мистику и сверхъествественное

Ранее другую голливудскую знаменитость засекли на прогулке по центру Киева.

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