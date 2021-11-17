Каменских сверкнула пышной грудью в платье с пикантным декольте

Артистка показала в соцсетях очередной горячий образ.
Украинская певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников новым пикантным фото.
На снимке, который она опубликовала на своей страничке в Instagram, певица позировала, примерив струящийся изумрудный сарафан на тонких лямках с глубоким декольте.
"Чувства — это так красиво. Они становятся нашими лучшими украшениями. Важно дарить эту любовь не только близким людям, но и себе самой. Любить и принимать свое тело, беречь себя, ухаживать. Быть для себя источником радости и вдохновения", — написала в подписи к фото Настя.
Звезда дополнила образ небрежно распущенными волосами и украшениями с зелеными камнями.
Ранее Настя Каменских на своей страничке в Instagram опубликовала фото, на котором позировала в черном облегающем платье на тонких бретельках с глубоким декольте и разрезом до середины бедра.
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