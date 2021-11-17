Танцующий президент: Влад Яма показал архивное фото с Зеленским со съемок первых Танцев со звездами

Влад Яма поделился архивным фото с Зеленским / instagram.com/vladyama_official

Украинский танцор, ныне - ведущий шоу Танцы со звездами, Влад Яма пустился в воспоминания о первом сезоне проекта.

Тогда он, еще как участник одной из звездных пар, боролся в финале за первенство на шоу с нынешним президентом Владимиром Зеленским и певцом Виталием Козловским.

В честь Дня работника радио, телевидения и связи Украины, причастным к которому Яма стал именно благодаря участию в проекте, танцор решил поделиться архивным кадром со съемок самого первого сезона Танцев.

На нем он позирует со своей партнершей по паркету Натальей Могилевской, главной парой-конкуренткой по шоу - Владимиром Зеленским и Аленой Шоптенко, Русланой Писанкой и Николаем Коваленко. Все - в сценических костюмах, а на первом плане - Виталий Козловский в роли Капитана Джека Воробья.

"Поздравляю с Днём работника радио, телевидения и связи Украины! Получается, и мой профессиональный праздник☺️На фото год 2006, начало эпохи больших развлекательных шоу в нашей стране⭐️", - подписал раритетное фото Влад Яма.

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Начало эпохи: участники первых Танцев со звездами / instagram.com/vladyama_official

Поклонники шоу Танцы со звездами пустились в воспоминания о первом сезоне проекта, хвалили участников и просто радовались архивному кадру:

"Вот это были танцы! Расшевелили вы тогда всю страну ❤️"

"Смотрю танцы с 1 выпуска, всех помню!"

"Всех узнали ❤️"

"Всех узнали, все красивые))"

"Всех узнали! Крутое фото! Очень захватывающее шоу было!"

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