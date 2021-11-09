Джамала рассказала об упадке сил из-за вылета с Танцев со звездами

Джамала покинула Танцы со звездами 8 в 7 выпуске / instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала принимала участие в 8 сезоне проекта Танцы со звездами. Для нее шоу закончилось на 7 эфире.

Артистка не раз восхищалась силой, которую вкладывают в Танцы абсолютно все участники творческого процесса, и... Сама стала "заложницей" этого непрерывного потока энергии.

По словам Джамалы, после ухода из Танцев она не останавливалась ни на секунду: концерты, запись новых хитов, семейные заботы. Одну деятельность она решила заменить другой. Напряжение достигло такого пика, что певице впервые за всю ее карьеру пришлось остановиться, так как сил и ресурсов двигаться дальше не осталось.

"Впервые за весь мой творческий путь я узнала, что такое упадок сил. Ровно через неделю после того, как танцы для нашей пары закончились, а я полностью посвятила всю себя творческой деятельности и семье. ... Я просто в один момент поняла, что не знаю, как это все вынести. И вот результат - 29 октября на День рождения моего любимого мужа я просто не могла подняться с постели. Впервые за 11 лет моего иногда достаточно изнуряющего пути", - поделилась своими "симптомами" Джамала.

Все это певица написала, чтобы поблагодарить создателей и участников проекта за титанический труд, и напомнить подписчикам, что не нужно загонять себя до полной потери сил, а иногда все же давать себе возможность отдышаться.

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В качестве вдохновения артистка выложила видео с бэкстейджа записи 6 эфира 8 сезона шоу Танцы со звездами - за шаг до вылета. Все кажется простым и легким, но Джамала напоминает, что все это - беспрерывная работа.

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Ранее стало известно, кто из актеров получил самые большие гонорары в 2021 году. Некоторые суммы равны годовому бюджету маленького островного государства.

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