Известного музыкального продюсера и композитора жестоко избили в Киеве

Пострадавший потерял зрение на один глаз и нуждается в операции на черепе.
Украинский музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев, известный под псевдонимом Juniko, был избит неизвестными в собственном подъезде.
Артист сообщил, что в результате нападения у него перелом черепа, перелом носа, швы на подбородке, он плохо видит одним глазом. Уже прошла операция по удалению поврежденных костей черепной коробки. Впереди - операция по внедрению в череп пластины.
Хирург, принимавший Журавлева, отметил, что с такими травмами люди, как правило, впадают в кому. Артист в сознании, и просит подписчиков о помощи.
В связи с этим он объявил о сборе средств. В свою очередь Журавлев пообещал, когда выкарабкается, написать еще больше классной музыки.
Николай Juniko Журавлев - музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, известный по сотрудничеству с группой KAZKA (для них он написал хит Мята), певицами Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, Ханной и пр.
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