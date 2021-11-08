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Известного музыкального продюсера и композитора жестоко избили в Киеве

8 ноября 2021, 15:39
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Пострадавший потерял зрение на один глаз и нуждается в операции на черепе.

Николай Juniko Журавлев был избит в собственном подъезде / instagram.com/juniko_music

Украинский музыкальный продюсер и композитор Николай Журавлев, известный под псевдонимом Juniko, был избит неизвестными в собственном подъезде.

Артист сообщил, что в результате нападения у него перелом черепа, перелом носа, швы на подбородке, он плохо видит одним глазом. Уже прошла операция по удалению поврежденных костей черепной коробки. Впереди - операция по внедрению в череп пластины.

Хирург, принимавший Журавлева, отметил, что с такими травмами люди, как правило, впадают в кому. Артист в сознании, и просит подписчиков о помощи.

В связи с этим он объявил о сборе средств. В свою очередь Журавлев пообещал, когда выкарабкается, написать еще больше классной музыки.

Николай Juniko Журавлев - музыкальный продюсер, композитор и аранжировщик, известный по сотрудничеству с группой KAZKA (для них он написал хит Мята), певицами Ольгой Бузовой, Клавой Кокой, Ханной и пр.

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Увечья Николая Журавлева после нападения / Коллаж - instagram.com/juniko_music

Ранее Светлана Лобода рассказала, почему опасается за свою безопасность в Украине.

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