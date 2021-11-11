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Ведущая Танцев со звездами вышла замуж за долларового миллионера - теперь официально

11 ноября 2021, 14:55

Иванна Онуфрийчук утерла нос хэйтерам и злопыхателям.

Иванна Онуфрийчук вышла замуж / instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и телеведущая Иванна Онуфрийчук наконец-то стала законной супругой своего возлюбленного - казахского миллионера Алмаза.

В мае этого года влюбленные провели свадебную церемонию на Мальдивах, однако это было лишь торжеством. 11 ноября ведущая объявила, что сегодня состоится официальная роспись.

Теперь завистники Онофрийчук перестанут обзывать девушку содержанкой. Кроме того, что она много работает и строит успешную карьеру, теперь она не просто любимая женщина, но еще и жена.

Сейчас супруги живут на две страны, но, возможно, что с изменением семейного положения их стиль жизни изменится.

Иванна Онуфрийчук познакомилась с возлюбленным на курорте в Испании. Сперва между ними завязалась дружба, так как они оба были в отношениях. А спустя год Алмаз предложил девушке отношения.

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Фото со свадебной церемонии Иванны Онуфрийчук / instagram.com/ivannaonufriichuk

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Ранее стало известно, что бельгийская принцесса примет участие в Танцах со звездами.

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