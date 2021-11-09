Международный эксклюзив в Сніданку с 1+1: мама Илона Маска рассказала, как часто видится с сыном

Мэй Маск и журналистка 1+1 Катя Король / instagram.com/mayemusk

Она – женщина, воспитавшая трех успешных людей, один из которых – самый богатый человек мира Илон Маск. Модель, писательница и дипломированный нутрициолог Мэй Маск дала эксклюзивное интервью для Сніданку с 1+1 и рассказала, как решилась рассказать о личном в собственной книге и как часто видит своих внуков, которых у нее 12!

Журналистка 1+1 Катя Король встретилась с Мэй Маск после закрытой презентации ее автобиографической книги Женщина, у которой есть план в Киеве. Ее книга о том, как добиться успеха и осуществить все сокровенные мечты. Сейчас ее дети - успешные и богатые, однако в детстве она не всегда была с ними рядом. Говорит, что так они стали независимыми. Ей важно было, чтобы они не гнались за успехом, а занимались любимым делом.

"Я хотела, чтобы им нравилось то, что они делают! К примеру, младший сын учился в бизнес-сфере, работал с Илоном, но ему нравилась кулинария. И он готовил для нас с 12 лет. И он открыл свои рестораны. Свои бизнес-навыки он использовал в ресторанной сфере. То есть вы можете учиться одному, а реализовать себя совсем в другом", - отметила Мэй Маск.

В эксклюзивном интервью для 1+1 писательница призналась, что написать автобиографию Мэй подтолкнул ее агент, а дети только поддержали, поскольку ее история может побуждать других женщин не сдаваться и идти по задуманному пути. Однако были и темы, которыми Маск было сложно делиться.

"Было сложно писать о своем замужестве. Даже мои родные сказали – почему ты так долго молчала об этом? Мы бы помогли тебе! А я не хотела, чтобы другие люди несли ответственность за выбор, который я сделала", - поделилась писательница.

Реклама

Что касается будущих книг, то женщина говорит: ей есть о чем еще рассказать. Не исключает, что это может быть книга о нутрициологии или детстве, которое у писательницы было нелегким. Она лично знает, как это жить бедно и мыться три недели одним стаканом воды.

В Киеве Мэйм Маск презентовала книгу Женщина, у которой есть план / instagram.com/mayemusk

Из-за занятости Мэй очень редко видится с детьми, а если проводит с ними время – видится сразу со всеми. Маск лично летает ко всем детям и внукам, планирует встретиться с ними уже на День благодарения (25 ноября – ред.). Из-за постоянной занятости они удивительно для обычных людей проводят совместно время. Могут даже сидеть в семейном кругу и читать рабочие контракты.

Мэй Маск уже предвкушает встречу со своими многочисленными отпрысками / instagram.com/mayemusk

Расширенное интервью мамы Илона Маска Мэй Маск смотрите в программе ЖВЛ 22 ноября.