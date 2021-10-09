"Для полного счастья": Влад Яма с женой признались, на какую мечту им не хватает денег

Влад Яма с женой Лилианой / instagram.com/vladyama_official

39-летний Влад Яма – один из самых популярных танцовщиков страны. Он участвует во многих рейтинговых проектах, за которые получает космические гонорары. Однако шоумен до сих пор не заработал на самую большую мечту семьи – дом в Майами.

Так, хореограф и его возлюбленная признались в программе "29 вопросов от Люкс ФМ", что несмотря на квартиру в столице и роскошный загородный дом, пара мечтает о жилье на берегу океана, куда можно было бы приезжать зимой.

По словам хореографа, их с женой мечта стоит от 600 до 800 тысяч долларов. Такую бешеную сумму они пока не собрали. Правда, ведущий Слава Демин заметил, что квартиры в Майами стоят значительно дешевле – от 100 тысяч долларов. "За сотку в Майами? Это Бровары, ты перепутал", – с юмором отреагировал Влад Яма.

Он также добавил, что для комфортной жизни в Украине им с возлюбленной Лилианой и сыном Леоном надо 10 тысяч долларов в месяц. А еще лучше – 20

"Чтобы на все хватало и не бояться за свою жизнь", – рассказал Яма.

Влад Яма с женой в Майами / instagram.com/liliya_yama

Ранее Главред писал, что Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками". Так, в третьем эфиреДжамала исполняла хайтарму – крымскотатарский танец. Хореограф тогда прокомментировал ее выступление как "не самый сложный номер", однако отметил, что она с ним справилась хорошо.

Джамала тогда ответила, что не соглашается с комментарием Влада Ямы. По ее словам, она с партнером пошла дальше, танцевала самостоятельно, без прикосновений с Антоном. Однако судья проекта не оценил ее резкие слова. Судья и участница шоу попытались достичь взаимопонимания в социальной сети.