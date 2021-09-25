"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками"

Хореограф ответил певице на несогласие с оценкой ее танца / скриншот с видео

Хореограф и судья главный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма прокомментировал резкое высказывание певицы Джамалы в свою сторону во время третьего эфира проекта.

Как рассказал Яма в комментарии "Фактам", такие высказывания он не любит и посоветовал певице держать себя в руках.

Тогда Джамала исполняла хайтарму – крымскотатарский танец. Хореограф прокомментировал ее выступление как "не самый сложный номер", однако отметил, что она с ним справилась хорошо.

Джамала тогда ответила, что не соглашается с комментарием Влада Ямы. По ее словам, она с партнером пошла дальше, танцевала самостоятельно, без прикосновений с Антоном. Однако судья проекта не оценил ее резкие слова

Читайте также"Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах""Я убежден, что участники "Танцев со звездами", независимо от их успехов за пределами проекту, званий и достижений, в отношении судей должны держать себя в руках. Но случилось как случилось - звезды тоже находятся в стрессе", - заявил хореограф.

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Также судья шоу "Танці з зірками" отметил, что после эфира они пообщались в соцсетях, но разрешить конфликт не удалось.

"Переписывались в социальной сети на следующий день. Думаю, мы немного смягчили ситуацию, но при этом каждый остался при своем мнении. По моему глубокому убеждению (и я говорю это всегда продюсерам), если звезда соглашается на участие в проектах, то она принимает правила игры. А следуя им, танец оценивают судьи, а не партнеры, хореографы или сам участник. Если кто-то сомневается в профессионализме жюри, значит, надо выбирать другой проект. Считаю, здесь все просто. Однако каждый год находятся люди, которые считают, что они в танцах понимают немного больше, чем судьи", — подытожил хореограф.

Напомним, третий прямой эфир "Танців з зірками" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Звезды поделились воспоминаниями о переломных моментах своей жизни и рассказали, какие истории стояли за их успехом.