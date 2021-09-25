УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками"

25 сентября 2021, 14:20

Судья и участница шоу попытались достичь взаимопонимания в социальной сети.

Хореограф ответил певице на несогласие с оценкой ее танца / скриншот с видео

Хореограф и судья главный судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма прокомментировал резкое высказывание певицы Джамалы в свою сторону во время третьего эфира проекта.

Как рассказал Яма в комментарии "Фактам", такие высказывания он не любит и посоветовал певице держать себя в руках.

Тогда Джамала исполняла хайтарму – крымскотатарский танец. Хореограф прокомментировал ее выступление как "не самый сложный номер", однако отметил, что она с ним справилась хорошо.

Джамала тогда ответила, что не соглашается с комментарием Влада Ямы. По ее словам, она с партнером пошла дальше, танцевала самостоятельно, без прикосновений с Антоном. Однако судья проекта не оценил ее резкие слова

Читайте также"Сложно устоять": Яма раскрыл неожиданный талант Melovin на "Танцах""Я убежден, что участники "Танцев со звездами", независимо от их успехов за пределами проекту, званий и достижений, в отношении судей должны держать себя в руках. Но случилось как случилось - звезды тоже находятся в стрессе", - заявил хореограф.

Реклама

Также судья шоу "Танці з зірками" отметил, что после эфира они пообщались в соцсетях, но разрешить конфликт не удалось.

"Переписывались в социальной сети на следующий день. Думаю, мы немного смягчили ситуацию, но при этом каждый остался при своем мнении. По моему глубокому убеждению (и я говорю это всегда продюсерам), если звезда соглашается на участие в проектах, то она принимает правила игры. А следуя им, танец оценивают судьи, а не партнеры, хореографы или сам участник. Если кто-то сомневается в профессионализме жюри, значит, надо выбирать другой проект. Считаю, здесь все просто. Однако каждый год находятся люди, которые считают, что они в танцах понимают немного больше, чем судьи", — подытожил хореограф.

Напомним, третий прямой эфир "Танців з зірками" был посвящен теме "Год, который изменил мою жизнь". Звезды поделились воспоминаниями о переломных моментах своей жизни и рассказали, какие истории стояли за их успехом.

Автор: Сергей Кущ
viber
Джамала Влад Яма Танці з зірками
Сейчас вы просматриваете новость «"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками"». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Могилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждатьМогилевская пожаловалась Осадчей на "воровку" Кароль: ответ Тины не заставил себя ждать Назван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минутыНазван самый полезный бутерброд: готовить всего 3 минуты Лунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманногоЛунный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: семейные проблемы, убытки, воплощение задуманного Байден потерял доверие к Европе и идет по стопам ТрампаБайден потерял доверие к Европе и идет по стопам Трампа Зеленский сделал рискованный шаг в сторону мстительного СиликоновогоЗеленский сделал рискованный шаг в сторону мстительного Силиконового

Последние новости

14:47

Цены на подсолнечное масло в Украине снова взлетят: названа причина и стоимость

14:20

Усик против Джошуа: украинец выбрал для боя патриотические перчатки и сделал селфи с соперником Видео

14:20

"Надо выбирать другой проект": Джамала и Влада Яма повздорили на "Танцях з зірками" Видео

14:05

Год назад под Чугуевом разбился самолет с курсантами: Венедиктова объяснила, почему затянулось дело Видео

13:53

11-летняя девочка выбросилась из окна после разговора с родителями: детали трагедии в Умани

Реклама
13:11

В России рок-певицу нашли мертвой: девушку задушили

13:04

Джамала откровенно высказалась о конкуренции и дружбе на шоу Танцы со звездами Видео

12:45

На Закарпатье врач послала на чердак пациентку, попросившую отселить ее от COVID-больных Видео

12:30

Сколько будем платить за газ, свет и тепло: в Кабмине озвучили тарифы на новый отопительный сезон

11:59

Поражены 80% легких, пять дней в медикаментозном сне: во Львове от COVID спасают 5-летнюю девочку Видео

11:46

"Смелости пока не хватает": Кулеба открыто заявил, что ООН боится бросить вызов России Видео

11:45

Красный уровень угрозы: Землю ждет череда магнитных бурь Видео

11:37

Финансовый гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: кредиты или денежные поступления

11:29

Холостячка 2: чем запомнился второй эфир и кого Огневич отправила домой

11:10

В Украину идет потепление до +25: синоптик назвал дату Видео

10:43

В МВД предупредили будущих водителей о нововведениях: что изменится в удостоверениях

10:04

12-летний школьник поджег храм на Одесчине и хотел совершить еще одно преступление

10:04

Гороскоп на 25 сентября для всех знаков Зодиака: конфликты или затяжное заболевание Видео

09:23

Думала, что семье уже не нужна: спустя 21 год скитаний мать пяти детей решила вернуться домой Видео

09:16

Симптомы коронавируса изменились: врач рассказал, на что жалуются COVID-больные украинцы

Реклама
08:25

Илон Маск снова свободен: миллиардер расстался с канадской певицей Видео

08:17

Коронавирус в Украине 25 сентября: за сутки - еще более 8 тысяч новых случаев COVID-19 Видео

07:45

Бедным украинцам придется жить еще тяжелее, средний класс тоже заплачет мнение

07:41

Во время карантина зарплаты учителям урезать не будут - Шкарлет

07:10

Россия признает "ЛДНР" и готовит сценарий Абхазии: дипломат раскрыл планы Москвы по Донбассу

06:31

Об очень странном самоубийстве после расстрела в Перми мнение

06:02

В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли очень теплые женские шапки необыкновенной красоты Фото Видео

05:28

Визит Зеленского в Москву и "слабость" Украины: эксперт назвал сценарий Путина на переговоры

05:02

Коронавирус все чаще заражает детей: врач рассказал об опасной тенденции в Украине

04:22

Любовный гороскоп на неделю 27 сентября – 3 октября: возвращение бывших, свадьба и разрыв отношений

03:50

Вегетарианская диета: 6 видов, их особенности и невероятные результаты

03:27

Ученые рассказали, полезны ли молочные продукты для сердца

03:02

Украинцы по-новому заплатят за коммуналку: главные изменения и сроки

02:16

Какая диета поможет обуздать высокое давление - ответ ученых Видео

01:45

Бывший муж Ани Лорак снова женится: новая пассия показала кольцо с бриллиантом

01:18

Эти продукты помогут восстановить волосы: обязательно включите их в свой рацион

00:51

Магнитная буря в сентябре 2021: мощный взрыв на Солнце нанесет опасный метеоудар Видео

00:32

Как связаны сон и мигрень - ответ ученых

00:00

Установлен условный портрет, рост и вес: в МВД сообщили о нескольких нападавших на авто Шефира

24 сентября, пятница
23:33

Топ-семь продуктов, которые помогут улучшить сон осенью

Реклама
23:16

Бил по лицу и разбил нос: 11-летний школьник набросился с кулаками на родную бабушку в Днепре

22:43

Мама лечилась дома — пила чаи и витамины: подробности смерти новорожденного на Прикарпатье

22:12

Расстрел авто Шефира: ФБР взялось за покушение на помощника Зеленского Видео

22:10

"Мама постанывала, а я рыдала": пережившая детскую травму Полякова излила душу Ефросининой

21:30

В МОЗ предложили украинцам на себе испытать новые лекарства от коронавируса

21:06

Штамм Дельта станет последним: американский ученый рассказал, когда "угаснет" коронавирус

20:55

Вакцинация от коронавируса: названа детская группа риска, у которой могут быть проблемы с сердцем Видео

20:48

В Украине с октября вводят новый тариф на газ: кто и сколько будет платить Видео

20:45

Названы популярные советы по похудению, которые нужно игнорировать Видео

20:30

Приходил домой в синяках и начались истерики: в Днепре воспитатели издевались над детьми Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять