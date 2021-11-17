Звезда сериала Моя улюблена Страшко пытался покончить с собой

К самоубийству актера подтолкнули безденежье и зависимость.
Украинский актер Артур Логай известен широкой публике по роли Андрея - друга главного героя популярного драмеди Моя улюблена Страшко.
Сейчас молодой актер выглядит вполне счастливым: любимая жена, сыновья, стремительно развивающаяся карьера. Однако эта идиллия досталась Логаю совсем не просто.
В интервью для передачи ЖВЛ Артур Логай поделился, что в его жизни был момент, когда отчаяние довело молодого человека до попытки самоубийства.
В 13 лет он нашел себе старшего товарища, который привел подростка в игровой зал. Логая быстро захватила возможность зарабатывать деньги быстро и просто. Но спустя какое-то время будущий актер поймал себя на том, что достиг самого дна: он должен много денег, и нет-нет, да подворовывает у мамы. Тогда иного выхода, кроме суицида, Логай для себя не увидел.
"Была больница, было зашивание... Выход есть всегда, вот всегда есть. И точно не нужно с собой что-то делать. Если в 16-17 тебе кажется, что ты ничего не сумеешь сделать и добиться, то это не так", - подытожил свой рассказ актер.
К счастью, хэппи-энд этой истории нам известен. Сейчас Артур Логай - примерный семьянин и любимец публики, а для азартных игр в его жизни места просто не осталось.
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