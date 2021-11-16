Ушел из жизни "серийный убийца" из сериала Кости

Актеру был всего 41 год.
Американский актер Хит Фримен, известный по ролям в телесериалах Скорая помощь, Морская полиция и Кости, ушел из жизни в возрасте 41 года.
Об этом сообщила актриса Шанна Моклер - близкая подруга Фримена. Новость о кончине актера также подтвердил его агент Джо Монтифьори.
По слова Моклер, Хит Фримен скончался в Остине, Техас, у себя в постели. Причины смерти пока не известны.
Хит Фримен известен своими ролями в американских сериалах и сценариями. Незадолго до своей смерти актер сыграл в фильме Ужас в прериях, который еще не вышел в прокат.
В сериала Кости Хит Фримен воплотил роль Говарда Эппса - серийного убийцы с аномально высоким айкью, который был одержим главной героиней сериала Темперанс Бреннан.
Читайте такжеУшел из жизни Виктор Коклюшкин
Ранее рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинили в психологическом насилии над женщинами.
Другие интересные новости:
- "После удара лбом, выкатывалась из машины в огне": Лидия Таран едва уцелела в ужасном ДТП
- Умер актер Дин Стоквелл - звезда фильма Дюна и сериала Квантовый скачок
- Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа