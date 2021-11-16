Ушел из жизни "серийный убийца" из сериала Кости

Умер Хит Фримен / gettyimages.com

Американский актер Хит Фримен, известный по ролям в телесериалах Скорая помощь, Морская полиция и Кости, ушел из жизни в возрасте 41 года.

Об этом сообщила актриса Шанна Моклер - близкая подруга Фримена. Новость о кончине актера также подтвердил его агент Джо Монтифьори.

По слова Моклер, Хит Фримен скончался в Остине, Техас, у себя в постели. Причины смерти пока не известны.

Хит Фримен известен своими ролями в американских сериалах и сценариями. Незадолго до своей смерти актер сыграл в фильме Ужас в прериях, который еще не вышел в прокат.

В сериала Кости Хит Фримен воплотил роль Говарда Эппса - серийного убийцы с аномально высоким айкью, который был одержим главной героиней сериала Темперанс Бреннан.

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