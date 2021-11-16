Обвиненный в изнасиловании Мэрилин Мэнсон часами мучал бывших девушек в звуконепроницаемой камере

В "комнате для плохих девочек" Мэнсон держал своих жертв часами / instagram.com/marilynmanson

Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон оказался в центре скандала из-за оборудование в его доме "комнаты для плохих девочек".

Об этом рассказали журналистам из Rolling Stone обвинявшие Мэнсона в физическом и психологическом насилии бывшие девушки музыканта, а также просто приближенные к нему.

Музыкант арендует дом в Западном Голливуде, который ранее служил звукозаписывающей студией. В одной из комнат есть тесная каморка из звуконепроницаемого стекла, в которой Мэнсон время от времени запирал своих "жертв". Он называл ее "комнатой для плохих девочек".

Бывшая девушка артиста, Эшли Морган Смитлайн, отметила, что Мэнсон мог держать ее взаперти часами, когда они встречались.

"Сначала это было довольно забавно. Потом он стал использовать комнату, как наказание. Даже когда я орала, как сумасшедшая, меня никто не слышал. Сначала ты пытаешься бороться, и он наслаждается твоими мучениями. Потом я научилась не делать это, чтобы не доставлять ему удовольствие. Я просто уходила в себя", - рассказала Смитлайн.

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Сам Мэнсон не единожды упоминал о существовании этой камеры-одиночки в его доме:

"Если кто-то ведет себя плохо, я могу запереть его там. Она (комната) звуконепроницаемая".

Примечательно, что несмотря на многочисленные свидетельства от его жертв, Мэрилин Мэнсон упрямо отрицает какие-либо обвинения, отмечая, что его бывшие партнеры путают реального человека со сценическим образом.

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Ранее неприятный инцидент произошел с участием другой американской артистки. Певица София Уриста помочилась на фаната прямо во время концерта.

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