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Канье Уэст сравнил себя с президентом России: "Я как молодой Путин!"

12 ноября 2021, 16:57
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Репер объявил себя королем на ближайшие 2000 лет.

Чем Канье Уэст похож на молодого Путина? / Коллаж - gettyimages.com

Репер и дизайнер Канье Уэст – значимая фигура в современной культуре. Несмотря на скандалы и эпатажные выходки, его уважают музыканты (артист был номинирован более 50 раз на премию Грэмми), за помощью обращаются бренды вроде GAPи Adidas.

Не удивительно, что Уэст считает себя ни много ни мало культурной иконой.

В интервью для подкаста Revolt репер отметил, что свой авторитет, несмотря на слухи и сплетни о нем, он заслужил. К нему прислушиваются топовые марки и дизайнеры.

Эта мысль привела его к громкому заявлению.

"Я как молодой Путин. Я дошел до этого, когда понял, что культура – это нефть. Культура – это энергия. А я – король культуры. На протяжении этих 20 лет. И так будет еще 2000 лет", - уверенно сообщил Уэст.

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Ведущих подкаста немало позабавило, что чернокожий репер из Чикаго сравнивает себя с российским президентом. Однако они признали, что нечто интересное в этой мысли все же есть.

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