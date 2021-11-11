Модель Белла Хадид в слезах рассказала о своем многолетнем недуге

"Социальные сети - это фальшивка!" / Коллаж - instagram.com/bellahadid

Всемирно известная модель, одна из красивейших женщин современности Белла Хадид призналась, что много лет страдает психологическими расстройствами.

Вдохновляющая речь Уиллоу Смитт о ее приступах тревожности и о том, как важно принимать себя, подвигла Хадид рассказать и о своем психическом состоянии.

Девушка написала длинный пост, который начала со слов благодарности Смитт за то, что речь девушки заставила Беллу чувствовать чуть менее одиноко.

Затем продолжила: "Приблизительно так (тревожно - прим. редактора) я чувствую себя каждый день, каждую ночь. На протяжении нескольких лет.

Социальные сети - фальшивка. Те, кто борется, пожалуйста, запомните это. Иногда все, что тебе нужно услышать, что ты не одинок. Так что от меня тебе - ты не одинок. Я люблю тебя, я вижу тебя, и слышу тебя. Самопомощь и ментальные болезни/химический дисбаланс нелинейны, и чем-то похожи на американские горки с препятствиями. У них есть свои взлеты и падения, их шатает из стороны в сторону.

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Но я хочу, чтобы ты знал, в конце туннеля всегда есть свет, и американские горки всегда в какой-то момент полностью останавливаются. Всегда есть место для того, чтобы начать все сначала.

Белла Хадид пытается восстановиться после нервного истощения / instagram.com/bellahadid

Мне потребовалось много времени, чтобы осознать это, но у меня было достаточно срывов и выгораний, чтобы понять следующее: если ты достаточно усердно работаешь над собой, проводя время в одиночестве, чтобы понять свои травмы, триггеры, радости и рутину, ты всегда сможешь понять или узнать больше о своей собственной боли и о том, как с ней справиться. Это все, о чем ты можешь просить себя. При любых обстоятельствах.

Приблизительно так я чувствую себя каждый день, каждую ночь. На протяжении нескольких лет/ instagram.com/bellahadid

Не знаю почему, но мне все труднее и труднее не делиться здесь своей правдой. Спасибо, что увидели меня, и спасибо, что выслушали. Я люблю вас!"

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Таким образом девушка решила обратиться ко всем тем, кто страдает от расстройств психологического спектра, но скрывает это, боится быть "не таким", кому нужна помощь. Своим примером Хадид решила вдохновить тех, кому, возможно, не хватало знака свыше, чтобы признать свои ментальные проблемы и начать работу над их решением.

Ранее Белла Хадид произвела настоящий фурор на красной дорожке Каннского фестиваля.

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