Ушла из жизни известная советская актриса, отсидевшая пять лет за убийство своего мужа

О смерти Малявиной стало известно лишь спустя 10 дней.
На 81 году жизни скончалась Валентина Александровна Малявина - советская актриса, известна ролями в фильмах Иваново детство, Король-олень, Когда рядом мужчина и пр.
Печальную новость сообщил актер и первый муж Малявиной Александр Збруев.
Последние годы актриса провела в специализированом пансионате для престарелых в Подмосковье. Малявиной был необходим особый уход, так как женщина потеряла зрение еще 20 лет назад в результате несчастного случая.
Путь Валентины Александровны был тернистым: всесоюзное признание, множество браков, обвинение в убийстве любимого мужчины, тюремный срок...
Малявина жила третьим браком с актером Станиславом Жданько. В 1978 году мужчину обнаружили мертвым с ножом в сердце. Тогда дело быстро закрыли, предполагая самоубийство. Спустя 5 лет дело было пересмотрено по инициативе близких Жданько, версия о самоубийстве отпала, а в умышленном убийстве обвинили Валентину Малявину.
На суде (да и до конца своих дней) актриса отрицала свое причастие к убийству мужа. Но все же отсидела 5 лет.
Тюремный срок не сломил актрису, она смогла вернуться на сцену после освобождения: снималась в кино, играла в театре, и даже получила звание заслуженной артистки.
Валентина Александровна Малявина ушла из жизни 30 октября 2021 года и похоронена на Троекуровском кладбище в Москве.
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Ранее из жизни ушел Дин Стоквелл - актер из телесериала Квантовый скачок.
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