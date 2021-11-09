Умер актер Дин Стоквелл - звезда фильма Дюна и сериала Квантовый скачок

Большая утрата для Голливуда.
Американский актер, известный по ролям в кинофильмах Синий Бархат и Дюна, а также по роли адмирала Альберта Калавичи в сериале Квантовый скачок, Дин Стоквелл ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на личные источники. Стоквелл мирно скончался в своей постели в воскресенье 7 ноября.
Актер начал свой творческий путь в 9 лет, и за более чем семь десятилетий в кинематографе заслужил множество наград и премий, вроде Золотого глобуса и приза Каннского фестиваля.
Телезрителям Дин Стоквелл известен по ролям в научно-фантастических сериалах вроде Звездного крейсера "Галактика", Звездного пути или культового Квантового скачка.
Последний раз на больших экранах актер появился в 2015 году в драме Развлечения.
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