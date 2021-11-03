Умер актер из "Бригады": незадолго до смерти его освободили из колонии строгого режима

Актер длительное время боролся с онкологией / кадр из сериала

Актер Дмитрий Гуменецкий, который сыграл роль Шмидта в сериале "Бригада", умер от рака в возрасте 49 лет в Москве.

Скончался актер 29 октября, 31 числа его похоронили. Причиной смерти стала онкология, с которой актер боролся несколько лет, пишет Telegram-канал Mash.

Уточняется, что незадолго до смерти Гуменецкого по состоянию здоровья условно-досрочно освободили из колонии строгого режима в Рязанской области, где он с 2015 года отбывал наказание по делу о хранении наркотиков.

Гуменецкий сыграл охранника Саши "Белого" / кадр из сериала

Тогда артиста задержали за хранение 280 кг синтетических наркотиков в собственном гараже. По версии следствия, мужчина не был дилером — просто согласился предоставить место для хранения запрещенных веществ из-за тяжелого материального положения.

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Дмитрий Гуменецкий до карьеры в кино он был майором спецназа внутренних войск МВД России. Наиболее известен по роли Шмидта, начальника охраны Саши Белого в сериале "Бригада". Также он снимался в фильмах "Магнитные бури", "Бумер" и "Правда скрывает ложь".

Ранее мы сообщали, что в Австралии трагически погиб российский диджей и композитор Андрей Иванов - один из создателей музыкального проекта Triplex и саундтрека к популярному в 2000-х телесериалу Бригада.

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