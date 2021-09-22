В США умер звезда сериала Секс в большом городе

Уилли Гарсон / Instagram

В США в возрасте 57 лет скончался известный американский актер Уилли Гарсон. Об этом сообщает портал People.

Есть информация, что Гарсон страдал от рака поджелудочной железы. Уилли снялся в десятках фильмов и сериалов. Наиболее известна его роль в популярном сериале "Секс в большом городе", где он играл гея Стэнфорда Блэтча — лучшего друга главной героини Кэрри Брэдшоу (роль исполнила Сары Джессики Паркер).

К слову, в 2009 году Гарсон он усыновил семилетнего мальчика Нейтана.

"Я так люблю тебе, папа. Покойся с миром. Я так рад, что ты разделил со мной все свои приключения и смог достичь столь многого. Я так горжусь тобой", — написал повзрослевший юноша в Instagram.

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Напомним, ранее на 92-м году жизни умер легендарный канадский актер Кристофер Пламмер. На его счету – десятки фильмов, в том числе трагикомедия "Начинающие", за роль в которой Пламмер получил премию Оскар.

До того в Америке скончался известный актер Джордж Сигал. Ему было 87 лет. Он много лет снимался в Голливуде. Он был двукратным лауреатом премии Золотой глобус, номинантом на Оскар (за роль в драме "Кто боится Вирджинии Вулф?") и BAFTA.