У Софии Ротару подозревают болезнь Паркинсона

Доказательства симптомов появились в Сети.
У 74-летней певицы Софии Ротару подозревают тяжелый недуг. Артистка тщательно скрывает симптомы, похожие на болезнь Паркинсона.
На видео, опубликованном в честь церемонии награждения "Национальная легенда Украины", видно, что сидящая в зале София Михайловна странно подергивает головой.
На съемках с закрытой вечеринки в Берлине, где певица выступала в качестве приглашенного гостя, также заметно, что Ротару с трудом удерживает микрофон в дрожащих руках.
По данным признакам в Сети стали подозревать, что Софию Михайловну поразила болезнь Паркинсона - хроническое неврологическое заболевание, которым страдают преимущественно лица старшей возрастной группы. К основным симптомам причисляют тремор, который проявляется у Софии Михайловны.
Сама артистка состояние своего здоровья не комментирует, а ее сестра - Аурика Ротару, уверенно заявляет, что с певицей все в порядке.
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Ранее в Сети появились фото, как София Ротару выглядит без грима и ретуши.
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