"Нарочно не придумаешь!" Маша Ефросинина разбила нос перед важными съемками

Телеведущая показала огромный синяк, который получила по нелепой случайности.
Телеведущая Маша Ефросинина попала в глупую ситуацию, из-за которой разбила нос перед съемками.
Неудачей она поделилась на своей странице Instagram: хотела с утра заняться красотой своей шеи, а получила огромный синяк.
Ефросинина вела съемку без фильтров, чтобы был виден "прекрасный" желтый синяк и чуть раздутый нос. По словам телеведущей, вся левая сторона лица болит, а нос не дышит.
Сперва она испугалась, что нос сломан, однако отделалась Ефросинина очень легко.
"Сегодня, как, с...ка, по заказу - прям к съемкам финала Лиги ко мне прилетел синяк и отек горбинки носа", - пожаловалась телеведущая.
Как же она заработала такую травму прям перед съемками? Злую шутку с Ефросининой сыграла глупая случайность.
Узнав из Интернета о явлении под названием tech neck (положение головы при при использовании гаджетов, когда она наклонена так, что подбородок практически касается груди), и решив, что нужно срочно спасать красоту своей шеи, телеведущая, лежа на подушке, выровнялась, а телефон держала над лицом на вытянутой руке. Гаджет выскользнул, и ребром упал прямо на переносицу Ефросининой.
"И шею не спасла, и с синяком: вот они - статьи по утрам про красоту", - подытожила телеведущая.
Ранее в интервью Ефросининой Светлана Лобода рассказала, почему не дает концерты в Украине.
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