Маша Ефросинина показала соблазнительные формы в платье с глубоким декольте

Маша Ефросинина завела поклонников свежим пикантным фото / Фото instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина побаловала поклонников достаточно откровенным контентом, хотя обычно звезда этого не делает.

В Instagram-stories телеведущая опубликовала пикантную фотографию. На снимке Ефросинина сверкнула пышным бюстом.

Ведущая была одета в черное платье с глубоким декольте. Образ она дополнила ярким макияжем и эффектной прической.

"Без челки совсем не привычно. В общем, с таким декольте тоже", — призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина засветила пышную грудь / Фото instagram.com/mashaefrosinina

Как сообщал Главред, в августе Маша Ефросинина показала шикарные формы в цвете и в ч/б, позируя в одном только белье и с растрепанными волосами. Стройная фигура телеведущей вызвала у поклонников желание также заниматься собой и выглядеть чудесно.