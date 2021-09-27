Маша Ефросинина показала соблазнительные формы в платье с глубоким декольте

Ведущая опубликовала свежий снимок. Ефросинина была одета в черное платье, а изюминкой стало глубокое декольте, взбудоражившее ее поклонников.
Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина побаловала поклонников достаточно откровенным контентом, хотя обычно звезда этого не делает.
В Instagram-stories телеведущая опубликовала пикантную фотографию. На снимке Ефросинина сверкнула пышным бюстом.
Ведущая была одета в черное платье с глубоким декольте. Образ она дополнила ярким макияжем и эффектной прической.
"Без челки совсем не привычно. В общем, с таким декольте тоже", — призналась Ефросинина.
Как сообщал Главред, в августе Маша Ефросинина показала шикарные формы в цвете и в ч/б, позируя в одном только белье и с растрепанными волосами. Стройная фигура телеведущей вызвала у поклонников желание также заниматься собой и выглядеть чудесно.
Автор: Анна Багрий