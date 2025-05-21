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Умерла легендарная голливудская актриса, которую называли "королевой крика"

Виталий Кирсанов
21 мая 2025, 21:47
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Кэтлин Хьюз подписала контракт со студией 20th Century Fox, который принес ей славу звезды остросюжетных фильмов.
Умерла Кэтлин Хьюз
Умерла Кэтлин Хьюз / Фото: kinozal.tv

Вы узнаете:

  • В каком возрасте умерла Кэтлин Хьюз
  • В каких проектах принимала участие актриса

Ушла из жизни голливудская актриса Кэтлин Хьюз, известная как одна из первых "королев крика". О ее смерти сообщает издание Variety со ссылкой на друга артистки.

По информации источника, Хьюз умерла 19 мая. Ей было 96 лет.

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Настоящее имя актрисы с немецкими корнями - Элизабет Маргарет фон Геркан. Она родилась в Голливуде и окончила Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. В 1948 году Кэтлин подписала контракт со студией 20th Century Fox, который принес ей славу звезды остросюжетных фильмов. Вскоре она стала считаться одной из "королев крика" - актрис, которые снимаются в амплуа жертвы с характерными сценами крика от ужаса на крупных планах.

За свою карьеру Хьюз снялась в нескольких десятков картин, среди которых культовый фильм "Оно пришло из космоса", ставший классикой научно-фантастического кино. Также она играла в "Чертовой службе в госпитале МЭШ", сериалах "Миссия невыполнима" и "Перри Мейсон".

Муж - актер и сценарист Стэнли Рубин, сопродюсер ленты Иствуда "Белый охотник, черное сердце". Она вышла за него замуж в 1954 году. У пары родилось четверо детей - Митчелл (1956), Кристоф (1958), Анджела (1964) и Майкл (1966). Брак продлился 60 лет вплоть до смерти Рубина в 2014 году в возрасте 96 лет.

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Что значит "королева крика"

"Королева крика" (scream queen) - амплуа актрисы, по большей части - жанрового кино, играющей роль жертвы. Причем основа формата была заложена еще в немых фильмах 1920-х. Первая "полноценная королева крика" - Фэй Рэй из "Кинга Конга" 1933 года.

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