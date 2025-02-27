Легендарного голивудского актера нашли мертвым вместе с женой в их доме

Кратко:
- Актера и его жену нашли мертвыми
- Что сказал шериф
Легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.
Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления, пишет The Daily Mail.
Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса не назвал причину смерти, а также не сказал, когда пара могла умереть.
Двукратному обладателю премии "Оскар" Хэкмену только что исполнилось 95 лет в конце января. Он был известен как человек замкнутый, не снимавшийся в кино с 2004 года, когда он сыграл Монро "Орла" Коула в политической сатире "Добро пожаловать в Муспорт".
Актер впервые оказался в центре внимания, когда он снялся в фильме "Бонни и Клайд" в 1967 году, и продолжил сниматься во множестве любимых фильмов и телешоу, таких как "Супермен", "Французский связной" и "Достать коротышку", и это лишь некоторые из них.
Но в 2004 году он объявил, что закончил быть актером. Он собрал вещи, уехал из Лос-Анджелеса в тихий Нью-Мексико — и больше никогда не оглядывался назад.
Некоторые изначально думали, что шокирующее решение было связано с его браком. Оскароносный актер на самом деле прекратил сниматься из-за сильного стресса, который он испытывал, и который стал невыносимым после того, как у него начались проблемы с сердцем.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.
Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.
Вас также может заинтересовать:
- Умер популярный российский актер
- Умер популярный российский актер и звезда многих сериалов
- В США умерла культовая джазовая певица, первая исполнившая хит Killing Me Softly
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред