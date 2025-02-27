Легендарного голивудского актера нашли мертвым вместе с женой в их доме

Двукратному обладателю премии "Оскар" Хэкмену только что исполнилось 95 лет.

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Умер Голливудский актер и его жена / Коллаж Главред, фото Википедия

Кратко:

Актера и его жену нашли мертвыми

Что сказал шериф

Легендарная голливудская звезда Джин Хэкмен и его жена Бетси Аракава были найдены мертвыми в своем доме в Санта-Фе.

Пара, которая была жената с 1991 года, была найдена вместе со своей собакой в ​​среду утром. Местные СМИ сообщили, что не подозревают никакого преступления, пишет The Daily Mail.

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Шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса не назвал причину смерти, а также не сказал, когда пара могла умереть.

Двукратному обладателю премии "Оскар" Хэкмену только что исполнилось 95 лет в конце января. Он был известен как человек замкнутый, не снимавшийся в кино с 2004 года, когда он сыграл Монро "Орла" Коула в политической сатире "Добро пожаловать в Муспорт".

Актер впервые оказался в центре внимания, когда он снялся в фильме "Бонни и Клайд" в 1967 году, и продолжил сниматься во множестве любимых фильмов и телешоу, таких как "Супермен", "Французский связной" и "Достать коротышку", и это лишь некоторые из них.

Но в 2004 году он объявил, что закончил быть актером. Он собрал вещи, уехал из Лос-Анджелеса в тихий Нью-Мексико — и больше никогда не оглядывался назад.

Некоторые изначально думали, что шокирующее решение было связано с его браком. Оскароносный актер на самом деле прекратил сниматься из-за сильного стресса, который он испытывал, и который стал невыносимым после того, как у него начались проблемы с сердцем.

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