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Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

Алена Кюпели
26 февраля 2025, 19:57
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Мишель Трахтенберг была найдена ее собственной матерью уже бездыханной.
Умерла Мишель Трахтенберг
Умерла Мишель Трахтенберг / Коллаж Главред, фото Instagram/michelletrachtenberg

Кратко:

  • Какую операцию перенесла актриса
  • Кто обнаружил тело

Актриса Мишель Трахтенберг, известная по широкому спектру ролей в кино и на телевидении, включая "Баффи — истребительница вампиров" и "Сплетница", скончалась в возрасте 39 лет.

Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.

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По словам источников, актриса недавно перенесла пересадку печени, сообщает The New York Post.

Ее смерть не расследуется как подозрительная.

Умерла Мишель Трахтенберг
Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

За последние месяцы Трахтенберг опубликовала серию тревожных фотографий в Instagram, где у удостоенной наград актрисы 800 000 подписчиков, на которых она выглядит изможденной и хрупкой, что побудило некоторых поклонников прокомментировать ее поразительную потерю веса или спросить, принимает ли она наркотики.

Умерла Мишель Трахтенберг
Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

В январе прошлого года Трахтенберг ответила на опасения поклонников, заявив, что она "счастлива и здорова" и никогда не делала пластических операций.

Умерла Мишель Трахтенберг
Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

Родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. Первая задокументированная роль Трахтенберг пришла в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов "Приключения Пита и Пита", где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг.

Она продолжила сниматься в различных фильмах и шоу для детей, дебютировав в кино в 1996 году в фильме "Шпионка Харриет", где она сыграла главную роль.

Став взрослой, она переключилась на более зрелую актерскую карьеру, в том числе на протяжении трех лет играла Дон Саммерс, сестру главной героини одноименного сериала "Баффи", истребительницы вампиров, а также манипулятивную, расчетливую антагонистку Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница", который длился шесть сезонов.

Она также сыграла роль в комедийном фильме - Евротрип.

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Напомним, в Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за вражеской атаки на город 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами. Известно, что 22-летний Пименов успел принять участие в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

Как писал Главред, защищая Украину от российских оккупантов, на фронте погиб 30-летний известный украинский танцовщик и режиссер-постановщик шоу Владимир Раков.

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