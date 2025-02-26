Было 39 лет: скончалась звезда "Сплетниц" и "Баффи - истребительница вампиров"

Мишель Трахтенберг была найдена ее собственной матерью уже бездыханной.

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Умерла Мишель Трахтенберг / Коллаж Главред, фото Instagram/michelletrachtenberg

Кратко:

Какую операцию перенесла актриса

Кто обнаружил тело

Актриса Мишель Трахтенберг, известная по широкому спектру ролей в кино и на телевидении, включая "Баффи — истребительница вампиров" и "Сплетница", скончалась в возрасте 39 лет.

Трахтенберг была найдена своей матерью около 8 утра в среду в One Columbus Place, 51-этажном элитном жилом комплексе на Central Park South.

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По словам источников, актриса недавно перенесла пересадку печени, сообщает The New York Post.

Ее смерть не расследуется как подозрительная.

Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

За последние месяцы Трахтенберг опубликовала серию тревожных фотографий в Instagram, где у удостоенной наград актрисы 800 000 подписчиков, на которых она выглядит изможденной и хрупкой, что побудило некоторых поклонников прокомментировать ее поразительную потерю веса или спросить, принимает ли она наркотики.

Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

В январе прошлого года Трахтенберг ответила на опасения поклонников, заявив, что она "счастлива и здорова" и никогда не делала пластических операций.

Умерла Мишель Трахтенберг / Фото Instagram/michelletrachtenberg

Родилась в Нью-Йорке 11 октября 1985 года. Первая задокументированная роль Трахтенберг пришла в возрасте девяти лет в классическом сериале Nickelodeon 1990-х годов "Приключения Пита и Пита", где она сыграла чудаковатую подружку Нону Ф. Мекленберг.

Она продолжила сниматься в различных фильмах и шоу для детей, дебютировав в кино в 1996 году в фильме "Шпионка Харриет", где она сыграла главную роль.

Став взрослой, она переключилась на более зрелую актерскую карьеру, в том числе на протяжении трех лет играла Дон Саммерс, сестру главной героини одноименного сериала "Баффи", истребительницы вампиров, а также манипулятивную, расчетливую антагонистку Джорджину Спаркс в сериале "Сплетница", который длился шесть сезонов.

Она также сыграла роль в комедийном фильме - Евротрип.

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