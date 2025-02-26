Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

Элина Чигис
26 февраля 2025, 08:51
668
Спасти жизнь Владимиру Пименову так и не удалось.
Владимир Пименов
Владимир Пименов погиб в результате атаки на Кривой Рог / facebook.com/KMADSLifar, pixabay.com

Кратко:

  • В Кривом Роге погиб танцор Владимир Пименов
  • Парень успел сняться в "Дизель шоу"

В Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за атаки на город со стороны страны-оккупанта РФ 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами.

Известно, что 22-летний Пименов успел поучаствовать в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

видео дня

Как стало известно, вечером, 22 февраля, танцора доставили в больницу с тяжелыми травмами конечностей, в состоянии клинической смерти, но Владимир умер на операционном столе.

"Жизнь только начиналась… Трудно словами залечить болезненную рану. Состояние невыразимой боли и глубокое чувство горя в душе каждого из нас. Склоняем голову в глубокой скорби. Выражаем соболезнование близким и родным", - написали в КМАТ имени Сержа Лифаря, выпускником которого был Пименов.

У КМАТ имени Сержа Лифаря высказали свои соболезнования
У КМАТ имени Сержа Лифаря высказали свои соболезнования / фото: скрин facebook.com/KMADSLifar

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

Вас может заинтересовать:

Кто из известных людей ушел защищать Украину?

Знаменитости, которые взяли оружие в руки и пошли защищать роднуюстрану после начала террористического вторжения РФ в Украину: Саша Положинский, Олег Сенцов, Андрей Хливнюк, Женя Галич, Александр Печерица, Дмитрий Дикусар, Ахтем Саитаблаев, Виктор Бронюк, Илья Рыбальченко, Тамерлан, Даниель Салем, Yarmak, Гарик Бирча, Коля Серга, Андрей Фединчик, Евгений Терехов, Орест Дрималовский и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Кривой Рог
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:18Мир
ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

09:59Фронт
РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

09:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

"Железная леди": жена Комарова сделала заявление на фоне слухов о разводе

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

В Украине "врежет" 17-градусный мороз: какие регионы будет засыпать снегом

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Советы дерматологов: как часто менять постельное белье

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Кроликам - обман, Лошадям - ошибки

Китайский гороскоп на сегодня 26 февраля: Кроликам - обман, Лошадям - ошибки

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Садоводы призывают никогда не выбрасывать проросший чеснок: в чем причина

Последние новости

10:19

Тренды сумок 2025 - стильные аксессуары, которые изменят образ

10:18

Зеленый свет от Трампа: США поддержали отправку европейских войск в Украину

10:05

Новый способ переехать в США: Трамп анонсировал введение "золотых карт"

10:00

"Привет врагу": путинисты подожгли лидеру Би-2 квартиру в Москве

09:59

ВСУ отбили у врага важное село на Покровском направлении

Три года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальшеТри года полномасштабной войны с Россией: Свитан рассказал, что ждет Украину дальше
09:40

РФ ночью запустила более 170 "Шахедов": сколько целей удалось сбить защитникам

09:30

Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев новости компании

09:14

Одна из самых массированных атак: дроны ударили по Краснодарскому краю РФВидео

09:14

Не обольщайтесь на улыбки: о неотвратимости пакта Трампа с Путиныммнение

Реклама
09:06

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 февраля (обновляется)

08:51

Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

08:46

Армия РФ захватила село Новоочеретоватое в Донецкой области - DeepState

08:29

Карта Deep State онлайн за 26 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Россия может получить еще больше оружия от КНДР - ISW

08:10

Истерия из-за Украины будет продолжатьсямнение

08:03

"Советский человек": стало известно об истинной позиции Софии Ротару

07:59

Дроны РФ атаковали Харьков и Киевщину: вспыхнули пожары, погиб человекФото

06:56

Будет "большая сделка": стало известно, когда Зеленский поедет в СШАВидео

06:20

Большинство и не подозревает: названы 4 ошибки в употреблении воды с лимономВидео

06:10

Почему Германия будет ещё более проукраинской?мнение

Реклама
06:05

Трамп в юбке и спятивший "Маск": как фильм "Не смотрите наверх!" оказался пророческиммнение

05:45

Гороскоп на март 2025 для Раков: важное знакомство, развод и переосмысление

05:26

Гороскоп на завтра 27 февраля: Весам - крупная прибыль, Рыбам - неожиданность

05:00

Какой сегодня праздник 26 февраля 2025 года: что сделать, чтобы иметь успешный год

04:30

Можно остаться без прав: водителям грозит штраф за "неправильные" фары в авто

04:00

Ребус для сверхразума: найдите хитрую крысу среди кошек за 5 секунд

03:30

Украина под атакой новой магнитной бури: как она повлияет на самочувствие

03:02

Можно ли вечером убирать в доме вечером: неожиданный ответ

02:30

Что означает "вибалушений": мало кто сможет правильно объяснить словоВидео

02:03

Накроет "черная полоса": что нельзя завязывать 26 февраля, приметы

01:40

Март 2025 станет "золотым": кому астрологи предсказывают финансовый успех

01:30

Без "волшебных" уколов: больная волчанкой Селена Гомес резко потеряла вес

01:06

Крупнейшая за последнее время атака на Крым: в районе аэродромов и моста взрывы

00:45

"Напыщенная хабалка": известный режиссер резко раскритиковал Ани Лорак

00:20

"Сорвались с крючка": The Washington Post объяснило, почему Китай не доволен РФ

00:18

В Украине упадут цены на еще более 100 лекарств: Минздрав обнародовал список

25 февраля, вторник
23:56

Пламя поднялось до неба: Киев находится под атакой дронов, горит дом

23:53

Сын Кличко дебютировал за сборную Украины по баскетболу - яркая реакция мамы

23:28

Украина будет "немного несчастной" после хорошего мирного соглашения - Белый дом

23:25

Почему не стоит заправлять авто сразу после разгрузки бензовоза

Реклама
23:02

Что не так на рисунке: надо найти ошибку всего за 7 секунд

22:46

Рецепт легендарного пирога из сериала "Отчаянные домохазяйки" - вкуснотищеВидео

22:42

Россия может "объявить победу" в войне - чем это обернется для УкраиныВидео

22:33

Звонки бесплатно без денег на счету: известный оператор ввел новую услугу

22:30

"Споры случаются часто": Матвиенко призналась, как справляется с Мирзояном

22:20

Запестреет цветами: садоводы сказали, как заставить орхидею цвести пышно и долго

22:07

Спускает целое состояние: у путиниста Филиппа Киркорова новая зависимость

22:06

Массированный удар по Украине и сделка с США: главные новости Украины (дайджест)

21:49

"Показалось странным": куда пропал Константин Меладзе на самом деле

21:40

Не две, а три платежки за газ: украинцам придется платить больше уже в марте

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять