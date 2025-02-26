Умер украинский танцор, который участвовал в "Дизель шоу" - причина

Спасти жизнь Владимиру Пименову так и не удалось.

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Владимир Пименов погиб в результате атаки на Кривой Рог / facebook.com/KMADSLifar, pixabay.com

Кратко:

В Кривом Роге погиб танцор Владимир Пименов

Парень успел сняться в "Дизель шоу"

В Кривом Роге погиб молодой танцор Владимир Пименов из-за атаки на город со стороны страны-оккупанта РФ 22 февраля. Владимир увлекался украинскими народными танцами.

Известно, что 22-летний Пименов успел поучаствовать в съемках концерта "Дизель шоу" в столичном Дворце "Украина", где исполнял роль казака.

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Как стало известно, вечером, 22 февраля, танцора доставили в больницу с тяжелыми травмами конечностей, в состоянии клинической смерти, но Владимир умер на операционном столе.

"Жизнь только начиналась… Трудно словами залечить болезненную рану. Состояние невыразимой боли и глубокое чувство горя в душе каждого из нас. Склоняем голову в глубокой скорби. Выражаем соболезнование близким и родным", - написали в КМАТ имени Сержа Лифаря, выпускником которого был Пименов.

У КМАТ имени Сержа Лифаря высказали свои соболезнования / фото: скрин facebook.com/KMADSLifar

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Отметим, как сообщал Главред, беглец Олег Винник заявил, что он настоящий патриот Украины и пообещал передать часть средств из проданных билетов на помощь ВСУ. Такое заявление он сделал во время концерта в Праге, на котором исполнял песни на русском языке.

А также предательница Украины Ани Лорак нашла себе нового фаворита и записала с ним новую песню. Также певица уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.

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