"Нужно выходить из токсичных отношений": Лорак нашла нового фаворита

Кратко:
- Ани Лорак похвалила своего напарника
- Предательница высказалась о чувствах
Российская певица Ани Лорак, которая позорно предала Украину и продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, рассказала, как создала песню с певцом Артемом Качером.
В интервью для пропагандистских росСМИ, запроданка похвасталась песней с Качером, который уже стал ее новым фаворитом, ведь это уже не первая песня у нее с ним, и она считает ее настоящим шедевром.
"Все еще колотится сердце. Не хотят прощаться, но нужно. Знаете, вот такие истории, когда нужно выходить из токсичных отношений и идти дальше", – заявила Лорак.
Также предательница уверяет, что их новая композиция сможет помогать людям.
"А тем людям, кто еще не любил, не испытывал такого, просто поможет сделать выводы и не наступать на эти грабли", – добавила певица.
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Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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