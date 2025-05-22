"В их головы летела": стало известно о срывах предательницы Оксаны Марченко

Оксана Марченко не сдерживала своих эмоций.

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Оксана Марченко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: t.me, Оксана Марченко

Кратко:

Иван Морозов ранее работал с Оксаной Марченко

Как себя вела предательница

Украинский стилист Иван Морозов рассказал, как сотрудничал с предательницей Украины Оксаной Марченко, которая когда-то была известной ведущей.

В комментарии для ТСН Морозов отметил, что предательница иногда буквально бросалась на людей, когда ей что-то не нравилось.

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"Все началось с "Фабрики звезд", где я был главным стилистом проекта. Потом у меня был восьмилетний контракт с группой "НеАнгелы". Но старт моей карьеры начался именно с сотрудничества с Оксаной Марченко, когда я попал гримером на ее ток-шоу. Впоследствии я даже был из небольшого количества людей, которые могли приезжать к ней домой", – отметил стилист.

Оксана Марченко в проекте Паломница / фото: скрин видео

Также Иван вспомнил, что Марченко никогда не называла его по имени.

"Она никогда не обращалась ко мне на имя, возможно, и не знала даже, как меня не зовут. Неприятных сцен у меня лично с ней не было. Но я был свидетелем, например, как она из гримерки грубо выгоняла стилистов, или в их головы летела обувь", - добавил Морозов.

Оксана Марченко распространяет российскую пропаганду / фото: t.me, Оксана Марченко

Напомним, Оксана Марченко сбежала в Россию еще в начале полномасштабной войны в Украине и объявлена в розыск. В РФ ведущая стала рупором российской пропаганды.

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Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

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Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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