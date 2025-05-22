Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"В их головы летела": стало известно о срывах предательницы Оксаны Марченко

Элина Чигис
22 мая 2025, 09:20
187
Оксана Марченко не сдерживала своих эмоций.
Оксана Марченко
Оксана Марченко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: t.me, Оксана Марченко

Кратко:

  • Иван Морозов ранее работал с Оксаной Марченко
  • Как себявела предательница

Украинский стилист Иван Морозов рассказал, как сотрудничал с предательницей Украины Оксаной Марченко, которая когда-то была известной ведущей.

В комментарии для ТСН Морозов отметил, что предательница иногда буквально бросалась на людей, когда ей что-то не нравилось.

видео дня

"Все началось с "Фабрики звезд", где я был главным стилистом проекта. Потом у меня был восьмилетний контракт с группой "НеАнгелы". Но старт моей карьеры начался именно с сотрудничества с Оксаной Марченко, когда я попал гримером на ее ток-шоу. Впоследствии я даже был из небольшого количества людей, которые могли приезжать к ней домой", – отметил стилист.

Оксана Марченко в проекте Паломница
Оксана Марченко в проекте Паломница / фото: скрин видео

Также Иван вспомнил, что Марченко никогда не называла его по имени.

"Она никогда не обращалась ко мне на имя, возможно, и не знала даже, как меня не зовут. Неприятных сцен у меня лично с ней не было. Но я был свидетелем, например, как она из гримерки грубо выгоняла стилистов, или в их головы летела обувь", - добавил Морозов.

Оксана Марченко распространяет российскую пропаганду
Оксана Марченко распространяет российскую пропаганду / фото: t.me, Оксана Марченко

Напомним, Оксана Марченко сбежала в Россию еще в начале полномасштабной войны в Украине и объявлена в розыск. В РФ ведущая стала рупором российской пропаганды.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Оксана Марченко - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Оксана Марченко?

Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.
19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Оксана Марченко новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новая опасность для Украины: РФ сможет запускать по Украине до 500 дронов

Новая опасность для Украины: РФ сможет запускать по Украине до 500 дронов

10:07Война
Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

09:33Синоптик
Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Почти 100 грн за килограмм: популярный фрукт в Украине внезапно стал деликатесом

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Под угрозой 5 крупных городов: Коваленко раскрыл замысел летнего наступления РФ

Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадение

Шведы на Евровидении 2025 "украли" песню у Зиброва: смешное совпадение

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

Кто стоит за убийством Портнова: экс-замглавы СБУ озвучил интересную версию

Последние новости

10:16

В Украине станет легче получить субсидию: кого это касается

10:14

Никита Пресняков воссоединился с семьей отца-путиниста - причина

10:07

Новая опасность для Украины: РФ сможет запускать по Украине до 500 дронов

10:02

Гороскоп Таро на июнь 2025: Козерогам - успех, Водолеям - радость, Рыбам - везениеВидео

09:45

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского в третий раз возглавила Всеукраинский рейтинг творческих ВУЗов Украины актуально

Украину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погодыУкраину ждет жара: синоптик Мартазинова назвала даты резкой смены погоды
09:33

Жара надвигается невыносимая: синоптик предупредила об аномалиях

09:20

"В их головы летела": стало известно о срывах предательницы Оксаны Марченко

09:03

Хотят сорвать поставки: РФ шпионила на границе Украины за западной помощью - СМИ

09:03

Карта Deep State онлайн за 22 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Реклама
09:00

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман

08:56

В Киеве прогремели взрывы: обломки "Шахеда" упали на территорию школы

08:33

В Кремле придумали причину не подписывать мирный договор с Украиной

08:10

Две версии случившегося с Портновыммнение

07:59

"У нее зависимость": что известно о жизни Тони Паперной в РФ

07:42

Путин хочет захватить большой город в Украине: детали от ISW

06:34

РФ ударила ракетой по Харькову: повреждены 8 частных домов, есть пострадавшие

06:10

Нас ждет тяжелое летомнение

05:40

Минимальная зарплата в Украине 2025: сколько получите "чистыми" после налогов

05:16

Банановый десерт к чаю из трех ингредиентов за 5 минут - рецепт

04:30

Запрет, который многие слышали: можно ли принимать душ во время грозыВидео

Реклама
03:33

Катар подарил США самолет за $400 млн - Трамп гневно набросился на журналиста

03:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинках со спящим мальчиком за 21 секунду

02:30

Летнее наступление России: какие города Украины под угрозой

01:59

Тоттенхэм vs Манчестер Юнайтед: определился победитель Лиги Европы УЕФА

00:44

Дроны атакуют РФ: под ударом Москва и несколько областей

00:05

Гороскоп Таро на сегодня 22 мая: Близнецам - любовь, Ракам - экономический успех

21 мая, среда
23:43

Трамп, видимо, покинул Украину: FT указала на тревожные сигналы

23:26

Более 90% родителей в ступоре: ошеломляющий школьный математический вопрос

23:21

"Должны освободить всех": президент сделал важное заявление об обмене 1000 на 1000

22:53

Что на самом деле скрывает Кремль под "первопричинами войны": в СНБО дали ответ

22:45

"Война требует решений": журналист Бутусов мобилизовался в Нацгвардию

22:25

Валерий Харчишин рассказал о неизлечимо больном сынеВидео

22:20

"Летом нам будет сложно": эксперт предупредил о возвращении отключений света

22:01

Убийство Портнова и изменение позиции Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:47

Умерла легендарная голливудская актриса, которую называли "королевой крика"

21:42

Транзит Юпитера круто изменит жизнь: астролог о сдвиге для всех знаков зодиака

21:30

Зачем пили вино в древности: культура, вера и традиции

21:03

Открестившийся от дочери Том Круз резко ответил на неудобный вопрос о ней

21:01

Когда сажать капусту в открытый грунт в мае - точные дни для невиданного урожаяВидео

20:49

Очаровывают всех вокруг - какие 3 знака зодиака обладают невероятной харизмой

Реклама
20:44

Украинцев могут обязать платить налоги с переводов на банковские карты - депутат

20:40

Овощи сохранятся и "оживут": хитрый трюком со льдом сотворит настоящее чудоВидео

20:22

Четыре пули и контрольный: СМИ раскрыли новые детали убийства Андрея Портнова

20:16

Украину накроет опасный шторм: где будут лить грозовые дожди с градом и шквалами

19:45

В мире много ужасного, США больше не могут решать все проблемы – Рубио

19:37

От красоты дух захватывает: самые потрясающие бюджетные локации в УкраинеВидео

19:32

Не в Стамбуле - названо место и время новых переговоров о перемирии в Украине

19:25

Всего одна вещь притянет добро и благополучие: что нужно сделать 22 мая

19:10

Трамп ослабляет Украину в самый ответственный момент войны: спасут ли США Россиюмнение

19:05

"Операция идет": Генштаб ответил на заявления РФ о "завершении боев" на Курщине

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять