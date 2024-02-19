Одиозная Оксана Марченко показала, как выглядит сейчас

Скандально известная жена предателя Медведчука решила сменить имидж.

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Оксана Марченко сейчас - как выглядит бывшая ведущая Х-фактора / коллаж: Главред, фото: t.me/oksana_marchenko_official

Ведущая и жена обвиняемого в госизмене бывшего нардепа Виктора Медведчука Оксана Марченко изображает из себя набожную женщину, но поддерживает рф и своего кума - кремлевского диктатора путина. Впрочем, эта связь не позволяет ей вернуть популярность, которая была у нее в Украине.

В стране-оккупанте Марченко в большой шоу-бизнес путь закрыт, хоть она и пытается в него пробиться. Об этом свидетельствует повышенная активность в ее Telegram-канале, который она перестала вести в апреле 2022 года.

Теперь же там появились ссылки на новые выпуски ее православного шоу "Паломница", в котором она ходит с рюкзаком за плечами по разным церквям страны на болотах, а также ведет высокодуховные беседы с артистами-путинистами.

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Кроме того Марченко показала, как выглядит сейчас. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос. Теперь Оксана Марченко брюнетка с натуральным каштановым оттенком.

Оксана Марченко сейчас - как выглядит бывшая ведущая Х-фактора / t.me/oksana_marchenko_official

Ранее пьяного пропутинского певца Диму Билана засняли на концерте в Казахстане - артист на сцене невнятно бормотал и пел, забывая слова и не попадая в ноты.

Также стало известно, что российского актера Алексея Панина арестовали в РФ за критику кремля и поддержку Украины. Полгода назад его уже объявляли в розыск, что несказанно веселит артиста.

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