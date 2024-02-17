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Пьяного Билана засняли на концерте в Казахстане

Алена Кюпели
17 февраля 2024, 14:43
Певец не мог сформулировать несколько слов, а также не попадал в ноты.
Дима Билан опозорился в Казахстане
Дима Билан опозорился в Казахстане / Коллаж Главред, фото Instagram/bilanofficial

Певец и артист Дима Билан, который как и многие другие "хорошие русские" молчит о войне в Украине и о нападении России, опозорился на концерте в Казахстане.

В частности, артист вышел на сцену и по тому, как он говорил, было понятно, что он прилично пьян. Мужчина, который снимает видео, комментирует за кадром: "Он обдолбанный".

Разобрать, что именно говорит Билан на сцене - невозможно. Позже он начинает петь - и практически не попадает в ноты.

видео дня

На видео - пьяное выступление Димы Билана:

Напомним, ранее певец решил поехать на оккупированные территории Донбасса с целью привезти гуманитарную помощь и пообщаться с оккупантами. Пропагандистские СМИ массово стали публиковать кадры с визита российского патриота в госпитали, где он целых три часа общался с оккупантами.

Ранее также российский певец Дима Билан оскандалился, выйдя пьяным на сцену во время выступления на свадьбе в Казахстане. Позже артист прокомментировал резонансный инцидент. Кадры и комментарий певца вызвали ажиотаж в Сети, а его поведение оценил психиатр-нарколог, призвав его обратится к медикам.

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