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"Меня уже посадили": Алексея Панина арестовали в РФ

Анна Подгорная
16 февраля 2024, 04:15
Судебные приставы страны-оккупанта решили не "заморачиваться" с розыском опального актера.
Алексей Панин
Алексея Панина заочно арестовали за призывы к терроризму / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alexeypaninn

Публичное осуждение войны в Украине и правящей верхушки страны-оккупанта для российского актера Алексея Панина вылилось в уголовное дело "о призывах к терроризму". Сегодня в стране на болотах артиста арестовали по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса рф (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганда терроризма).

Правда, произошло это заочно, ведь Панин уже много лет живет за границей. В случае, если он вернется в страну на болотах самостоятельно или путем экстрадиции, артист будет содержаться под стражей 2 месяца. Затем его может ждать тюремный срок от 5 до 7 лет.

Алексей узнал об этом из СМИ и уже поделился в социальных сетях, что он думает по этому поводу. В Instagram-сторис он заявил, что счастлив читать про себя такие новости из "страны непуганых идиотов", ведь это значит, что он все делает правильно.

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"Сплю, никого не трогаю, а оказывается, что меня в москве уже арестовали. "Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой". Страна непуганых идиотов какая-то. Статья от 5 до 7 лет. Мне только непонятно, почему так мало? А где гей-пропаганда, где дискредитация российской армии и оскорбление всяких путиных и всех этих прочих?" - поглумился над пропагандистами актер.

Ранее Алексея Панина объявили в розыск в РФ, и реакция актера на такую новость явно не совпала с предположениями страны-агрессора. В первую очередь он порадовался за путина.

Также Алексей Панин засветился в крепких объятиях Верки Сердючки во время концерта артистки в Испании. Актер вышел на сцену в футболке с антипутинским лозунгом.

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