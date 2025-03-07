Силиконовая паломница: непохожая на себя Оксана Марченко ходит по храмам

Если вам было интересно, как выглядит сейчас Оксана Марченко, то вот и спойлер: плохо.

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Путинистка Марченко и последствия ее операций / Фото скриншот

Кратко:

Как выглядит сейчас Оксана Марченко

Что она делает

Предательница Украины Оксана Марченко, которая ранее была одной из топовых ведущих в Украине, ударилась резко в религию после предательства и бегства из Украины, а теперь ходит по монастырям и говорит о вечных ценностях.

Жена преступника Медведчука, которая теперь зовет себя "паломница" появляется в собственных видео совершенно не похожей на себя. У нее явно сделанные губы, скулы и она вообще теперь другой человек.

видео дня

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

На некоторых фото также видны шрамы от круговой подтяжки лица. Между тем, "паломнице" Марченко не помогают многочисленные операции. У нее сильно видно морщины "гусиные лапки" возле глаз, а также дряблая шея и обвислые "бульдожьи" щеки.

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

Марченко, как передовая колхозница, даже пилит дрова во время съемок.

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

Кстати, Марченко также ездит по Крыму и снимает там также религиозно-пропагандистские ролики. Она рассказывает, как "теперь в оккупированном РФ Крыму стало спокойно".

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

Марченко носит косынки и длинные наряды, цветастые платья, пытаясь быть "ближе к народу". Со своей улыбкой "джокера" она делает одухотворенное лицо, выслушивая людей из своих программ.

Путинистка Марченко ужасно выглядит / Скриншот видео

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, жена предателя Медведчука Оксана Марченко решила сменить имидж. После многочисленных пластических операций и косметических процедур она совершенно потеряла сходство со своей прежней внешностью времен ее съемок в "Х-факторе". На свежем фото кума Путина показала себя со сдержанным макияжем и новым цветом волос.

А также Андрей Хлывнюк вспомнил о своей работе со скандальной телеведущей, запроданкой Оксаной Марченко. В далеком 2015 году Хлывнюк был в жюри талант-шоу Х-фактор, где Марченко была ведущей. По словам Хлывнюка, уже тогда он пытался не общаться с Марченко.

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Кто такая Оксана Марченко? Оксана Марченко – бывшая украинская телеведущая, супруга пророссийского олигарха Виктора Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина.

19 февраля 2021 года СНБО Украины ввел санкции в отношении Марченко за финансирование терроризма, вооруженной и информационной агрессии России в отношении Украины. Фигурантка базы "Миротворец". В апреле 2023 года Марченко был объявлен в розыск как лицо, скрывавшееся от досудебного расследования с 24 марта 2023 года.

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